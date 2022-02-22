2 sene önce başladı: Tek başına üretip dünyaya satıyor

Dedektörleri nasıl hazırladığını anlatan Argın şunları söyledi:

"İlk başta bilgisayarda dedektörün yazılımını yapıyoruz. Aldığımız çıktıya göre, kartını yapıyoruz, malzemeleri döşüyoruz. Başlık bobinini hazırlıyoruz. Sonra montajı yapıyoruz. Dedektörümüzü son haline getirdikten sonra arazide denemesini yapıyoruz. Kontrollerden sonra yurt içi ve yurt dışına sevk ediyoruz. Profil kısmını kendi tasarımıma göre özel yaptırıyorum, kalan tüm imalatı kendim yapıyorum. Haftada 20 – 25 tane imalat yapabiliyorum. Yurt dışında bulunan firmalarla bağlantı yapıyoruz. Oradan satış yapılıyor. Yurt dışı ihracatımızı Romanya, Almanya, Hollanda ve İtalya'ya yapıyoruz. Yurt içinde de büyük baş hayvan besicileri samanın içinde çivi, tel ve herhangi bir cisim var mı diye, veterinerler hayvanın karnında çivi ve tel gibi cisimler var mı diye bakıyorlar, birde plajlarda düşürülen altın, küpe, yüzük, demir para gibi cisimleri aramak için alanlar var, onlara satıyoruz."