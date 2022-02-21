Kripto paralarda boğa dönemi ne zaman gelecek? Bitcoin boğa dönemi ne zaman gelir?
Bitcoin doğa dönemi ne zaman gelir? Kripto paralarda boğa dönemi ne zaman gelecek? 69 bin dolarlık zirvesinin ardından sert bir düşüşe geçen Bitcoin'de boğa döneminin gelip gelmediği merak ediliyor. Kripto paralara yatırım yapmak isteyenler Bitcoin boğa dönemi ne zaman gelir sorusuna yanıt arıyor.
Bitcoin boğa dönemi ne zaman gelir? Kripto paralarda boğa dönemi ne zaman gelecek? Pandemi döneminde diğer birçok varlık gibi değer kaybeden kripto paralarda boğa dönemiyle birlikte değer kaybının artması bekleniyor. Peki; Bitcoin boğa dönemi ne zaman gelir?
KRİPTO PARALARDA BOĞA DÖNEMİ NE ZAMAN?
Kripto para borsalarından biri olan Huobi'nin kurucu ortağı Du Jun, Bitcoin boğa piyasasının 2024'ün sonlarında ya da 2025'in başlarında başlayabileceğini tahmin ediyor. Du Jun, bu görüşünü Bitcoin halving (ödül yarılanması) ile oluşan geçmiş fiyat hareketleriyle ilişkilendiriliyor.
Sonuncusunun Mayıs 2020 döneminde gerçekleştiği Bitcoin halving sonrasında Bitcoin, Kasım 2021'de 69 bin dolara ulaşarak zirve yaptı. Mayıs 2020 öncesi ödül yarılanmasının ardından benzer zaman diliminde Bitcoin (BTC) 20 bin dolara kadar ulaşmış ve o zamanlar zirveyi görmüştü. Sonraki Bitcoin halving 2024'ün ilk aylarında gerçekleşecek.
Bitcoin'deki düşüşle alakalı yorumlarda bulunan Huobi CEO'su, risklerden dolayı tahminde bulunmanın zor olduğunu ifade etti ve düşüşlerin devam etmesinin ayı piyasasının göstergesi olduğunu belirtti. Sonraki boğa sezonu için ise 2024 ve 2025'i işaret etti.
Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin yeni bir kripto kışına hazır olmak gerektiğini söyledi. Buterin, düşük fiyatların başka bir kripto varlık sektörü gelişimine yol açabileceğini söylüyor. Ayrıca Buterin, ayı dönemini birçok yatırımcının memnuniyetle karşıladığını da belirtti.
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