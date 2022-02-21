Kripto paralarda boğa dönemi ne zaman gelecek? Bitcoin boğa dönemi ne zaman gelir?

Sonuncusunun Mayıs 2020 döneminde gerçekleştiği Bitcoin halving sonrasında Bitcoin, Kasım 2021'de 69 bin dolara ulaşarak zirve yaptı. Mayıs 2020 öncesi ödül yarılanmasının ardından benzer zaman diliminde Bitcoin (BTC) 20 bin dolara kadar ulaşmış ve o zamanlar zirveyi görmüştü. Sonraki Bitcoin halving 2024'ün ilk aylarında gerçekleşecek.

Bitcoin'deki düşüşle alakalı yorumlarda bulunan Huobi CEO'su, risklerden dolayı tahminde bulunmanın zor olduğunu ifade etti ve düşüşlerin devam etmesinin ayı piyasasının göstergesi olduğunu belirtti. Sonraki boğa sezonu için ise 2024 ve 2025'i işaret etti.