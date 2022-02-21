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Türkiye'de yabancı turist sayısı Ocak'ta yüzde 151 arttı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.02.2022
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Türkiye’de yabancı turist sayısı Ocak’ta yüzde 151 arttı

Son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye`ye gelen yabancı turist sayısının Ocak`ta yıllık %151,41 oranında arttığını duyurdu. Ocak ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin 2 bin 189 ( 0.17% ) günübirlikçi oldu.

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