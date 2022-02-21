Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman? Mazot ve gübre desteği yattı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, toplamda 3,3 milyon lira değerinde destek ödemelerinin yapılacağını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. İşte, Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman? Mazot ve gübre desteği yattı mı? İşte takvim...