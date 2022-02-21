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Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman? Mazot ve gübre desteği yattı mı? İşte takvim...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2022
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Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman? Mazot ve gübre desteği yattı mı? İşte takvim...

Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl bahar döneminde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödemelerin yapılan ödemelerin detayları merak ediliyor. Açıklamanın önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılması bekleniyor. İşte, Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman? Mazot ve gübre desteği yattı mı? İşte takvim...

Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman? Mazot ve gübre desteği yattı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, toplamda 3,3 milyon lira değerinde destek ödemelerinin yapılacağını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. İşte, Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman? Mazot ve gübre desteği yattı mı? İşte takvim...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

2022 yılına ait mazot ve gübre desteği ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Açıklamanın önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılması bekleniyor.

ÖDEMELER NASIL SORGULANIR?

Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalananlar hesaplarını kontrol ederek, ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenebilirler.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarım sektörü için verdiği destek talimatlarının ardından bir müjde geldi. Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatında yüzde 30 indirim yaptı.

Gelen indirim haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarım sektörüne büyük destek talimatının ardından; Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatında yüzde 30 indirim yaptı. Öte yandan çiftçiye büyük bir destek paketi de yolda.

Tarım Krediden yapılan açıklamada, üreticilerin tarımsal girdi ihtiyaçlarını zamanında, güvenilir, kaliteli ve uygun şartlarda karşılamaya ve ülke tarımını desteklemeye devam edildiği belirtildi.

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