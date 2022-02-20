Türkiye’nin hedefi ihracatta Birleşik Arap Emirlikleri pazarında büyümek! 4 milyar dolarlık ihracat

"İHRACATIMIZI ARTIRACAK BİR İKLİM SÖZ KONUSU"

Expo Dubai ile eş zamanlı olarak 13-17 Şubat tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezinde gerçekleştirilen, dünyanın en büyük gıda fuarlarından Gulfood Dubai Fuarı'nda, Türkiye'den 150'den fazla firmanın katılarak Türk lezzetlerini tanıttığını da ekleyen Er, "Ege İhracatçı Birlikleri olarak Gulfood Dubai Fuarı'nda Türkiye Milli Katılım Organizasyonu kapsamında Türkiye standında Türk lezzetlerini tanıtmak ve ihracatını artırmak amacıyla kuru meyve, zeytinyağı, defne ve kekik gibi önemli tarımsal ihraç ürünlerini sergileyerek tadım etkinlikleri gerçekleştirdik. İki ülke arasında olumlu seyreden siyasi ilişkilerin de desteğiyle bu ülkeye ihracatımızı artıracak bir iklim söz konusu. Türk ihracatçıları olarak BAE'ye ihracatımızı artırmak için tanıtım etkinliklerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.