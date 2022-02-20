Türkiye turizmi yaz sezonunda Türk Hava Yolları ile uçuşa geçecek
Her yıl milyonlarca yabancı turisti Türkiye’nin eşsiz güzelliğe sahip şehirleri ile buluşturan Türk Hava Yolları, 2022 yılının yaz sezonunda gerçekleştireceği turizm odaklı uçuşlarıyla ülke turizmine büyük katkı sağlayacak. Bayrak taşıyıcı havayolu gelecek yaz; Antalya, Dalaman, Bodrum-Milas ve İzmir’den 29 ülkedeki 47 şehre haftalık 388 frekans direkt uçuş düzenleyecek ve Türkiye’yi bölgenin turizm merkezi konumuna taşıyacak.
Pandemi döneminde ülkelerin seyahat kısıtlamalarına rağmen başarılı bir performans sergileyen Türk Hava Yolları, yaz sezonu için planladığı direkt seferler ile gökyüzündeki yükselişini de hızlandırmayı hedefliyor. Kısa seyahat süresi ve yüksek konfor vadeden direkt uçuşların yabancı turistler için önemli bir tercih sebebi olması bekleniyor.
"ÜLKEMİZ BU YAZ DÜNYA TURİZMİNİN GÖZDESİ OLACAK"
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat yaz sezonunda düzenlenecek turizm odaklı uçuşlar ile ilgili, "Turistik destinasyonlarımız, eşsiz doğal güzellikleri ve güvenilir turizm standartları ile bölgenin cazibe merkezi konumunda bulunuyor. Dünyanın dört bir yanından aldığımız uçuş talepleri yaz sezonu yaklaştıkça artarak devam ediyor. Bayrak taşıyıcı havayolu olarak ülkemize seyahat etmek isteyen yabancı turistleri, ülkelerinden direkt uçuşlar ve Türk Hava Yolları konforu ile ülkemizin güneyiyle buluşturma hedefindeyiz. Direkt uçuşlarımız ile bayrağımızı gururla dalgalandırırken ülkemiz ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacağız." dedi.
TALEP PANDEMİ ÖNCESİNE GÖRE DAHA YÜKSEK
Uçuş planlamalarını misafirlerinin seyahat taleplerini iyi analiz ederek hazırlayan küresel taşıyıcı, yabancı turistlerin Türkiye'ye olan ilgisinin günden güne artması ve ülkelerin seyahat kısıtlamalarını esnetmesi ile 2022 yazında rekor sayıda turizm odaklı uçuş düzenleyecek. Pandemi öncesinin en başarılı yılı olarak öne çıkan 2019 yılı yazında 30 noktaya 83 frekans sefer düzenleyen ana marka Türk Hava Yolları bu yıl aynı dönemde 38 noktaya 140 frekans direkt uçuş planlıyor.
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