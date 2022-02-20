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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bu ay 2022 FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2022
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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bu ay 2022 FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak?

2022 FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD'den gelecek faiz verilerinin ne zaman açıklanacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Dolar verilerini etkileyecek FED faiz toplantılarının ne zaman yapılacağı gündemde araştırılıyor. Fed'in bu yıl 5 faiz artırımına gitmesi beklentisini ortaya koyan Goldman Sachs, ocak ayı enflasyon rakamları sonrası bu beklentisini 7'ye çıkardı. 2022 FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak yeni kararlara çevrildi. Faiz kararlarının artmasıyla birlikte dolarda hareketlilik artacak.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED Şubat ayı toplantısı 15 - 16 Mart tarihlerinde yapılacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed'in bu yıl 5 faiz artırımına gitmesi beklentisini ortaya koyan Goldman Sachs, ocak ayı enflasyon rakamları sonrası bu beklentisini 7'ye çıkardı.

ABD'de yıllık enflasyonun ocakta yüzde 7,5 ile 1982'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmasının ardından değerlendirme yapan Jan Hatzius liderliğindeki Goldman Sachs ekonomistleri Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bu yıl yapacağı 7 toplantının hepsinde faizi 25'er baz puan artıracağını tahmin etti.

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