Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'ndan 1281 firmaya belge
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı 2022'nin Ocak ayına ait teşvik belge onayları hakkında açıklama yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 707 yatırım teşvik belgesi düzenlerken, Ticaret Bakanlığı 574 firma için izin belgesi düzenlendi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen ay 707 yatırım teşvik belgesi düzenledi.
Bakanlığın, Ocak 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, söz konusu ayda 707 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 20 milyar 866 milyon 843 bin 38 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 23 bin 386 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.
Öte yandan sabit yatırım tutarı 1 milyar 216 milyon 547 bin 76 lira olan ve 2 bin 50 kişinin istihdamı öngörülen 28 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.
Bu dönemde 292 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 9 milyar 295 milyon 379 bin 256 lira, istihdam edilenlerin sayısı 16 bin 333 oldu.
EN YÜKSEK TUTARLI 5 YATIRIM
Ocakta en yüksek tutarlı teşvik belgesi, 1 milyar 722 milyon 899 bin lira ile Eti Gümüş AŞ'nin yatırımı için düzenlendi. Şirket, Kütahya'ya yıllık 6 milyon 480 bin ton gümüş cevheri istihracı ve zenginleştirme işi için yatırım yapacak.
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 1 milyar 424 milyon 336 bin liralık yatırımı, seramik sıhhi ürünler lavabo, klozet ve rezervuar üretimini kapsıyor.
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ de muhtelif illerde elektrik enerjisi temin hizmetleri, elektrik enerjisi dağıtımı alt yapısı için 1 milyar 180 milyon liralık yatırım teşvik belgesi aldı.
Çamsan Ordu Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, Ordu'nun Altınordu ilçesinde MDF orta yoğunlukta lif levha, laminant parke, kağıt kaplama ve emprenye üretimi için 906 milyon 407 bin liralık yatırım teşvik belgesi verildi.
Railport Terminal İşletmeleri AŞ'ye de Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki yıllık 105 bin konteynır lojistik hizmeti için 743 milyon 298 bin liralık teşvik belgesi düzenlendi.
TİCARET BAKANLIĞI DA AÇIKLADI
Dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 574 firma için izin belgesi düzenlendi.
Ticaret Bakanlığının, Ocak 2022 dönemine ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, geçen ay 574 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 8 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.
Ocakta firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 10 olarak gerçekleşti.
Öte yandan söz konusu ayda 2 firmaya da hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.
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