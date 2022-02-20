Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’ndan 1281 firmaya belge

Öte yandan sabit yatırım tutarı 1 milyar 216 milyon 547 bin 76 lira olan ve 2 bin 50 kişinin istihdamı öngörülen 28 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 292 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 9 milyar 295 milyon 379 bin 256 lira, istihdam edilenlerin sayısı 16 bin 333 oldu.