İnvestco Holding halka arz ne zaman? İnvestco Holding hisse fiyatı ne kadar?
İnvestco Holding hisse fiyatı ne kadar? İnvestco Holding halka arz ne zaman? Hisse satın almak isteyen vatandaşlar İnvestco Holding halka arz ve hisse fiyatlarını sorguluyor. SPK haftalık bültenine göre kurul, İnvestco Holding'in halka arz sürecinin detayları belli oldu. SPK, VakıfBank ve Halkbank'ın sermayelerinin 13.400.000.000 lira satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek.
İnvestco Holding hisse fiyatı ne kadar? İnvestco Holding halka arz ne zaman? İnvestco Holding halka arz ve hisse süreci arama motorlarında sorgulanıyor. INVES kodu ile 24,00 TL sabit fiyat üzerinden eşit dağıtım yöntemi ile halka arz süreci başlayacak.
İNVESTCO HOLDİNG HİSSE FİYATI NE KADAR?
"Geleceği inşa eden" Türkiye'nin yatırım devi Investco Holding İstinye'ye geliyor. Şöhretleri ve becerileri 4 kıtaya ulaşmış, ürünleri ve projeleri Avrupa, Orta Doğu, Asya, Afrika, Kuzey-Güney Amerika pazarlarında kapışılan ünlü yatırımcı firmaların 'patronu' Investco Holding, Borsa İstanbul ve yatırımcı ordusuyla buluşmak için artık gün sayıyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'nin en büyük yatırım şirketlerinden Investco Holding'in (INVES) halka arz başvurusuna onay verdi.
Gerçekleşecek olan halka arzda, tüm yatırımcı grubuna taslak izahnamede yer alan bilgilere göre, eşit dağıtım uygulanacak.
Investco Holding halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar, satış süresi zarfında Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarından birine başvuru yapmaları yeterli olacak.
TAHSİS VE DAĞITIM ESASLARI
Borsada Satış yöntemi ile Borsa İstanbul Birincil Piyasada "Borsa'da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ne göre paylar satışa sunulacağı için herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat ve dağıtım yapılmayacak.
Sabit fiyatla yapılacak talep toplamanın süresi 2 iş günü olacak ve ikinci günün sonunda dağıtım gerçekleşecek.
HALKA AÇIK, KÂRLI, OYUN KURUCU
Büyük bir marka, Türkiye'nin yarınları adına gurur verici işlerin rakipsiz tek adresi, ülkenin en önemli yatırım işletmelerinden biri olma hedefini 11 yıl gibi kısa bir sürede yakalayan Investco Holding'i, kulvarında 'lider' yapan en ayırıcı, en kritik özelliği, kanatları altındaki, her biri kârlı, her biri sektöründe oyun kurucu olan şirketler. Investco'nun, Holding çatısı altında yenilenebilir enerji, madencilik, kimya, teknoloji, yazılım, girişim sermayesi, gıda ve sağlık gibi, yarınların şekillendiği zorlu sektörlerde doğrudan ve dolaylı başlıca yatırımları arasında kimler yok ki; işte stratejik hamlelere attıkları imzalarıyla tanınan, hisseleri BİST'te işlem gören Verusa Holding (VERUS) ve Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (VERTU) ile, borsada olmayan Pan Teknoloji, ENDA Enerji Holding ve Investat Holding Limited…
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