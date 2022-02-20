İnvestco Holding halka arz ne zaman? İnvestco Holding hisse fiyatı ne kadar?

TAHSİS VE DAĞITIM ESASLARI

Borsada Satış yöntemi ile Borsa İstanbul Birincil Piyasada "Borsa'da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ne göre paylar satışa sunulacağı için herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat ve dağıtım yapılmayacak.

Sabit fiyatla yapılacak talep toplamanın süresi 2 iş günü olacak ve ikinci günün sonunda dağıtım gerçekleşecek.

HALKA AÇIK, KÂRLI, OYUN KURUCU

Büyük bir marka, Türkiye'nin yarınları adına gurur verici işlerin rakipsiz tek adresi, ülkenin en önemli yatırım işletmelerinden biri olma hedefini 11 yıl gibi kısa bir sürede yakalayan Investco Holding'i, kulvarında 'lider' yapan en ayırıcı, en kritik özelliği, kanatları altındaki, her biri kârlı, her biri sektöründe oyun kurucu olan şirketler. Investco'nun, Holding çatısı altında yenilenebilir enerji, madencilik, kimya, teknoloji, yazılım, girişim sermayesi, gıda ve sağlık gibi, yarınların şekillendiği zorlu sektörlerde doğrudan ve dolaylı başlıca yatırımları arasında kimler yok ki; işte stratejik hamlelere attıkları imzalarıyla tanınan, hisseleri BİST'te işlem gören Verusa Holding (VERUS) ve Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (VERTU) ile, borsada olmayan Pan Teknoloji, ENDA Enerji Holding ve Investat Holding Limited…