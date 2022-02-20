Tuncay Özilhan kimdir, kaç yaşında? Tuncay Özilhan serveti ne kadar?
Tuncay Özilhan kimdir, kaç yaşında? Tuncay Özilhan serveti ne kadar? Son günlerde işçi protestolarıyla gündeme gelen Migros'un sahibinin kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan Migros, Anadolu Grubu'nun bir markası. Peki; Migros'un sahibi Tuncay Özilhan kimdir?
Tuncay Özilhan kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar? Tuncay Özilhan'ın kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. 1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş hayatı, günümüzde Migros marketler zinciri sahibi olmakla devam ediyor. Peki; Tuncay Özilhan kimdir?
TUNCAY ÖZİLHAN KİMDİR?
Tuncay Özilhan, 9 Temmuz 1947 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Migros marketler sahibi Tuncay Özilhan liseyi Saint Joseph Lisesi'nde bitirdi. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'de tamamlayan Tuncay Özilhan, Long Island Üniversitesi'nde (ABD) işletme yüksek lisansı (MBA) yaptı.
1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş hayatı, günümüzde Migros marketler zinciri sahibi olmakla devam ediyor. Tuncay Özilhan 1997 senesinde yılın iş adamı ödülünü aldı. Migros'un sahibi Tuncay Özilhan Emine Özilhan'la evlidir. Çiftin bu evlilikten üç çocuğu bulunuyor.
MİGROS'UN SAHİBİ KİM?
Migros'un sahibi Anadolu Grubu, Merkezi İstanbul'da bulunan, başta Türkiye olmak üzere 19 ülkede faaliyet gösteren bir holding. Anadolu Grubu, 1949 yılında tanışan Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından 1950 yılında kuruldu.
Bira, meşrubat, otomotiv ve perakende alanlarına yoğunlaşan Anadolu Grubu, son yıllarda tarım, gayrimenkul, enerji ve sağlık sektörlerine yaptığı yatırımlarla sektör alanını genişletti. Migros'u da bünyesinde barındıran Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı günümüzde Tuncay Özilhan'dır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tuncay Özilhan kimdir, kaç yaşında? Tuncay Özilhan serveti ne kadar?
- İnvestco Holding halka arz ne zaman? İnvestco Holding hisse fiyatı ne kadar?
- Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak?
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bu ay 2022 FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak?
- AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2022 AUZEF kayıt yenileme tarihleri nelerdir?
- Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Anadolu Efes hangi kanalda?
- İlk cemre düştü mü? İlk cemre nereye düştü? Cemre düşme tarihleri nelerdir?
- Güngör Arslan kimdir, kaç yaşındaydı? Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Güngör Arslan kim?
- Güngör Arslan kimdir, öldü mü? Silahlı saldırıya uğrayan Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan sağlık durumu nasıl?
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? MSB duyurular!
- Cemal Güzelci kimdir, ne iş yapıyor? Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci kaç yaşında ve nereli?
- İkinci cemre ne zaman düşer? 2022 cemre suya ne zaman, hangi gün düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?