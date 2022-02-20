Tuncay Özilhan kimdir, kaç yaşında? Tuncay Özilhan serveti ne kadar?

MİGROS'UN SAHİBİ KİM?

Migros'un sahibi Anadolu Grubu, Merkezi İstanbul'da bulunan, başta Türkiye olmak üzere 19 ülkede faaliyet gösteren bir holding. Anadolu Grubu, 1949 yılında tanışan Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından 1950 yılında kuruldu.

Bira, meşrubat, otomotiv ve perakende alanlarına yoğunlaşan Anadolu Grubu, son yıllarda tarım, gayrimenkul, enerji ve sağlık sektörlerine yaptığı yatırımlarla sektör alanını genişletti. Migros'u da bünyesinde barındıran Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı günümüzde Tuncay Özilhan'dır.