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Tuncay Özilhan kimdir, kaç yaşında? Tuncay Özilhan serveti ne kadar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2022
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Tuncay Özilhan kimdir, kaç yaşında? Tuncay Özilhan serveti ne kadar?

Tuncay Özilhan kimdir, kaç yaşında? Tuncay Özilhan serveti ne kadar? Son günlerde işçi protestolarıyla gündeme gelen Migros'un sahibinin kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan Migros, Anadolu Grubu'nun bir markası. Peki; Migros'un sahibi Tuncay Özilhan kimdir?

Tuncay Özilhan kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar? Tuncay Özilhan'ın kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. 1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş hayatı, günümüzde Migros marketler zinciri sahibi olmakla devam ediyor. Peki; Tuncay Özilhan kimdir?

TUNCAY ÖZİLHAN KİMDİR?

Tuncay Özilhan, 9 Temmuz 1947 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Migros marketler sahibi Tuncay Özilhan liseyi Saint Joseph Lisesi'nde bitirdi. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'de tamamlayan Tuncay Özilhan, Long Island Üniversitesi'nde (ABD) işletme yüksek lisansı (MBA) yaptı.

1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş hayatı, günümüzde Migros marketler zinciri sahibi olmakla devam ediyor. Tuncay Özilhan 1997 senesinde yılın iş adamı ödülünü aldı. Migros'un sahibi Tuncay Özilhan Emine Özilhan'la evlidir. Çiftin bu evlilikten üç çocuğu bulunuyor.

MİGROS'UN SAHİBİ KİM?

Migros'un sahibi Anadolu Grubu, Merkezi İstanbul'da bulunan, başta Türkiye olmak üzere 19 ülkede faaliyet gösteren bir holding. Anadolu Grubu, 1949 yılında tanışan Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından 1950 yılında kuruldu.

Bira, meşrubat, otomotiv ve perakende alanlarına yoğunlaşan Anadolu Grubu, son yıllarda tarım, gayrimenkul, enerji ve sağlık sektörlerine yaptığı yatırımlarla sektör alanını genişletti. Migros'u da bünyesinde barındıran Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı günümüzde Tuncay Özilhan'dır.

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