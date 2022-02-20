Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak?
Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak? Açılması merakla beklenen ve ulaşımı kolaylaştıracak Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi merakla bekleniyor. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu'nun bir parçası olacak olan köprü, Silivri'deki O-3 ve O-7 ile Balıkesir'deki O-5 arasında bağlantı sağlayacak. Peki, Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak?
Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak? Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete sunulacak olan köprünün açılış tarihi merakla bekleniyor. Köprünün açılmasıyla birlikte karşıya geçiş süresi 6 dakika sürecek. Peki; Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak, geçiş ücreti ne kadar olacak?
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık." denildi.
PROJENİN DETAYLARI NELER?
Açılışa günler kala Hakan Çelik'e konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu projeyle ilgili detayları verdi.
Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli işlerinden biri. En büyük gurur veren projelerden biri. Bunun Çanakkale'de olması ayrı önemli. Ülkemize 100 yıllar boyu hizmet edecek projede yer almak çok büyük bir gurur. Önümüzdeki hafta dünyanın hizmetine sunmak gurur verici.
Projenin bu bölgede bulunması ayrıca kıymetli. Yeni bir abide yükseldi. Çanakkale'ye yakışır ölçü ve simge rakamlarla tamamladık. 318 metrenin üzerine 16 metre üzerine Seyit Onbaşı'yı simgeleyecek şekilde çelik ayakları yükselteceğiz. Dünyada ilk kez en yüksek çelik ayaklı köprüsü. 318 metresi su seviyesinde yüksekliği, zemin altında ise 84 metrelik çalışma var. Avrupa tarafında 45, Anadolu tarafında 35 metre toplamda suyun altında 84 metre yükseklik var.
Toplamda 400 metrenin üzerine çıkıyor aslında. Kedi yolu var. Orada da yürümüştük. 162 bin km çelik tel uzunluğu, dünyayı 4 kez dolaşabiliyorsunuz. Kedi yolu çalışma için yapılmıştı, kaldırılacak. 177 bin ton çelik kullanıldı. Çeliğin dışında 223 metreküp beton kullanıldı. 25 bin nüfuslu bir şehir için kullanılan beton kullanıldı. 2 milyar 545 milyon euroluk bir proje. Yapım süresinin kısa olması da bir rekordur.
Pandemiyi fırsata çevirdik, 4 yıl gibi kısa sürede bitirdik. Çanakkale Boğazı'nda sadece feribotla geçiş var. Ne zaman kalkarsa o zaman geçeceksiniz. Trafik kuyrukları, sisli havalarda feribot yok, havanın açmasını bekliyorsunuz. O da yarım saat bazen 1 saat sürüyor. Ama köprümüz bittiğinde tam 6 dakikaya geçilecek.
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