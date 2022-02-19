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Son dakika: Ticaret Bakanlığı KDV fırsatçılarına karşı harekete geçti! Müfettişler sahada

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.02.2022 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022
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Son dakika: Ticaret Bakanlığı KDV fırsatçılarına karşı harekete geçti! Müfettişler sahada

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikâyetler kamuoyuna yansımıştır. Bu itibarla, söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlığımız Müfettişleri görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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