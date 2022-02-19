Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’den Migros açıklaması: Hiçbir işçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız

Bilgin, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık" mesajını da paylaştı.

Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız. — Vedat Bilgin (@vedatbilgn) February 19, 2022