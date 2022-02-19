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Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den Migros açıklaması: Hiçbir işçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.02.2022 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022
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Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’den Migros açıklaması: Hiçbir işçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız

Son dakika haberi... Migros işçilerinin yaptığı eylemler tüm Türkiye'nin gündemine otururken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Migros işçilerinin şikayetleri üzerine soruşturma başlattı.

Migros'un, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki deposunda çalışan işçiler, yüzde 8'lik zammı kabul etmeyip greve başlamıştı.

Ancak şirket, greve giden Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası üyesi 257 işçiyi, işten çıkardı.

Konuya ilişkin Twitter'dan bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız" dedi.

Bilgin, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık" mesajını da paylaştı.

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