Geçici vergi uzatıldı mı? 2022 4. dönem gelir ve kurum geçici vergi son gün ne zaman? Beklenen açıklama!

Geçici vergi uzatıldı mı? Geçici vergi ödemesi ile ilgili araştırmalar sürüyor. 2021 4. dönem geçici vergi ödemesinin 17 Şubat'a kadar verilmesi gerekiyordu. Ödemelerini henüz gerçekleştiremeyen vatandaşlar, bu sürenin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyordu. Konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan resmi açıklama geldi. Peki, geçici vergi uzatıldı mı? 2022 4. dönem gelir ve kurum geçici vergi son gün ne zaman? İşte haberin detayları...

GEÇİCİ VERGİ UZATILDI MI?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından geçici vergi süresi ile ilgili sirküler yayımlandı. Buna göre, 17 Şubat'ta verilmesi gereken 2021 4. dönemi geçici vergi dönemine (ekim-kasım-aralık) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 25 Şubat'a kadar uzatıldı.