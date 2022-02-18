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Geçici vergi uzatıldı mı? 2022 4. dönem gelir ve kurum geçici vergi son gün ne zaman? Beklenen açıklama!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.02.2022
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Geçici vergi uzatıldı mı? 2022 4. dönem gelir ve kurum geçici vergi son gün ne zaman? Beklenen açıklama!

Geçici vergi uzatıldı mı? 2021 yılının dördüncü çeyreğine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan sirküler ile "geçici vergi uzatıldı mı?" sorusu yanıt buldu. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, geçici vergi uzatıldı mı? 2022 4. dönem gelir ve kurum geçici vergi son gün ne zaman?

Geçici vergi uzatıldı mı? Geçici vergi ödemesi ile ilgili araştırmalar sürüyor. 2021 4. dönem geçici vergi ödemesinin 17 Şubat'a kadar verilmesi gerekiyordu. Ödemelerini henüz gerçekleştiremeyen vatandaşlar, bu sürenin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyordu. Konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan resmi açıklama geldi. Peki, geçici vergi uzatıldı mı? 2022 4. dönem gelir ve kurum geçici vergi son gün ne zaman? İşte haberin detayları...

GEÇİCİ VERGİ UZATILDI MI?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından geçici vergi süresi ile ilgili sirküler yayımlandı. Buna göre, 17 Şubat'ta verilmesi gereken 2021 4. dönemi geçici vergi dönemine (ekim-kasım-aralık) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 25 Şubat'a kadar uzatıldı.

Süre uzatımı, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Şubat 2022 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.

Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

"17 Şubat 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 25 Şubat 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Şubat 2022 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır."

Uzmanlar, söz konusu süre uzatımını Kur Korumalı Mevduat uygulamasında kambiyo kârı elden eden şirketlere sağlanan vergi istisnasından faydalanılması açısından önemli görüyordu.

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