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THY'den emniyet denetimlerinde büyük başarı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
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THY’den emniyet denetimlerinde büyük başarı

Misafirlerinin seyahat sağlığı ve güvenliğini en öncelikli konu olarak gören Türk Hava Yolları Avrupa Sivil Havacılık Emniyeti Ajansı’nın (EASA) uyguladığı SAFA (Yabancı Hava Aracı Emniyet Denetimleri) programında 2021 yılını önemli bir başarı ile tamamladı.

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