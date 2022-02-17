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Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı nedir?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
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Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı nedir?

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı arama motorlarında sorgulanıyor. Merkez Bankası’ndan açıklanacak faiz kararına göre dolar verileri ve banka faiz oranları da yeniden belirlenecek. Merkez Bankası her ay faiz kararı açıklaması yapıyor ve uygulanacak faizlerle ilgili bilgiler veriyor. Peki; 2022 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı araştırılıyor. Merkez Bankası'nın faizleri düşürüp düşürmeyeceği merak edilen konuların başında geliyor. Faiz kararlarına göre doların düşüp düşmeyeceği de arama motorlarında sorgulanıyor. Faiz kararı açıklaması saat 14:00'te yapılacak. İşte güncel faiz kararı…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararı açıklamasını yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

YÜZDE 5 ENFLASYON HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA KARARLILIK VURGUSU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hemen her söyleminde TCMB'nin, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama ve yüzde 5 enflasyon temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini bildirdi.

MERKEZ BANKASI DÖVİZ REZERVLERİ GÜÇLENİYOR

Merkez Bankası toplam döviz rezervleri 4 Şubat haftasında 4 milyar 442 milyon dolar artarak 114 milyar 656 milyon dolara yükseldi.

Son açıklanan verilere göre Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 80 milyon dolar artışla 75 milyar 716 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 28 Ocak'ta 71 milyar 636 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 362 milyon dolar artarak 38 milyar 577 milyon dolardan 38 milyar 939 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 442 milyon dolar artarak 110 milyar 214 milyon dolardan 114 milyar 656 milyon dolara ulaştı.

TAHMİNLER SABİT KALMASI YÖNÜNDE

AA Finans'ın gerçekleştirdiği PPK toplantısına yönelik piyasa faiz kararı beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Merkez Bankası faiz toplantısı için beklenti anketine katılan ekonomist ve analistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin etti.

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