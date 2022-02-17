Kredi faiz oranları son durum: 2022 Şubat ayı ihtiyaç-taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Kredi faiz oranları ne kadar? Özel bankaların ve kamu bankalarının kredi faiz oranlarını yakından takip eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi kullanmak isteyenler için bankaların güncel kredi faizlerini yazımızda ele aldık. Peki, kredi faiz oranları son durum nedir? 2022 Şubat ayı ihtiyaç-taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte cevaplar...

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Banka banka 17 Şubat tarihli ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları şu şekilde: