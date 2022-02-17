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Kredi faiz oranları son durum: 2022 Şubat ayı ihtiyaç-taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2022
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Kredi faiz oranları son durum: 2022 Şubat ayı ihtiyaç-taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Herhangi bir sebepten dolayı kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, en uygun kredi veren bankaları araştırmaya başladı. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları güncellendi. Bankaların güncel faiz oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, kredi faiz oranları son durum nedir? 2022 Şubat ayı ihtiyaç-taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte haberin detayları...

Kredi faiz oranları ne kadar? Özel bankaların ve kamu bankalarının kredi faiz oranlarını yakından takip eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi kullanmak isteyenler için bankaların güncel kredi faizlerini yazımızda ele aldık. Peki, kredi faiz oranları son durum nedir? 2022 Şubat ayı ihtiyaç-taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte cevaplar...

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Banka banka 17 Şubat tarihli ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları şu şekilde:

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç: % 1,71 (36 Ay)

Konut: % 1,2 (120 Ay)

Taşıt: % 1,59 (48 Ay)

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç: %1,91

Konut: %1,29

Taşıt: %1.59 (0 KM)

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Tüketici: %1,79

Konut: %1,29

Taşıt: %1,59

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç: %2,10

Konut: %1.99

Taşıt: %1.99

ING KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç: %1,79

Konut: %2,05

Taşıt: % 1,69

GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç: %2,24

Konut: %2,02

Taşıt: %2,17

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 2.70
İhtiyaç: 1.93
Taşıt: 1.9

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