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Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL olacak? Enflasyon beklentisi...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2022
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Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL olacak? Enflasyon beklentisi...

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şubat ayının ortasına geldiğimiz dönemde ev sahibi ve kiracılar, kira artış oranının ne kadar olacağını merak ediyor. Kira artış oranı her ay açıklanan enflasyon rakamlarına göre netlik kazanmaktadır. İşte, şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL olacak? Enflasyon beklentisi...

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından açıklanan Ocak ayı enflasyon rakamlarına göre kira sözleşmesini yenileyecek olan vatandaşların kira artış oranı belirlendi. Gözler Şubat ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. İşte, Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL olacak? Enflasyon beklentisi...

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Şubat ayı kira artış oranı TÜİK Ocak ayı kira artış oranı %22,58 olarak açıklandı.

OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Tüketici fiyat endeksi Aralık ayında yıllık yüzde 48,69, aylık yüzde 11,10 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış gerçekleşti.

ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARINA GÖRE KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ocak ayı kira artış oranına göre hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 22, 58

Zam bedeli 225,80 TL

Zamlı kira bedeli: 1.225,80 lira

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