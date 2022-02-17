Mazot ve gübre desteği için beklenen tarih... Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği yattı mı?

Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.