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Mazot ve gübre desteği için beklenen tarih... Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği yattı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2022
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Mazot ve gübre desteği için beklenen tarih... Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği yattı mı?

Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin hangi tarihlerde hesaplarda olacağı merak ediliyor. Tarım ve destek ödemeleri hesaplara yatırılırken, gözler Şubat ayı ödemelerine çevrildi. İşte, mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği yattı mı?

Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği yattı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak ödemerin takvimi merak ediliyor. Mazot ve gübre desteği için ödeme takvimi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği yattı mı?

MAZOT GÜBRESİ DESTEĞİ 2022 NE ZAMAN YATACAK?

2022 yılına ait mazot ve gübre desteği ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellencektir...

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.

Bu şartlar;

Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.

Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.

50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.

Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.

Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL'si devlet tarafından karşılanacak.

Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.

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