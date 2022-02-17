DAP halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? DAP Gayrimenkul hisse ne zaman işlem görecek?

Ziya Yılmaz, "Altını çizmemiz gereken en önemli husus; hali hazırda elindeki tüm projeleri bitirecek finansal güce ve güçlü nakit akışına sahip bir şirketi halka arz ediyoruz.

Bir anlamda da kendimizle de yarıştığımız için, DAP Gayrimenkul Geliştirme'ye halka açılma hedefi koyduk" ifadelerini kullandı.