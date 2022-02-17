DAP halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? DAP Gayrimenkul hisse ne zaman işlem görecek?
DAP halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? DAP Gayrimenkul hisse ne zaman işlem görecek? DAP Gayrimenkul hisselerinin ne zaman işlem göreceği merak edilen konuların başında geliyor. Garanti BBVA Yatırım'ın liderliğinde halka açılan DAP Gayrimenkul’de, hisse başına 18,50 TL değer biçilmişti. Peki; DAP halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?
DAP halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? DAP Gayrimenkul hisse ne zaman işlem görecek? Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul firmalarından birisi olan DAP Gayrimenkul'un halka arz süreci devam ediyor. DAP halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Garanti BBVA Yatırım'ın konsorsiyum lideri olduğu halka arz, 15-16-17-18 Şubat 2022 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemi şeklinde gerçekleşecek.
DAP HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DAP halka arz sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor ancak sonuçlarla ilgili kesin bir tarih bilgisi verilmiş değil.
DAP HİSSESİ NE KADAR?
41 yıllık geçmişi olan DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin halka arzında, halka açıklık oranı yüzde 15.01 olurken, hisselerin satış fiyatı ise 18,50 TL olarak belirlendi.
Ziya Yılmaz, "Altını çizmemiz gereken en önemli husus; hali hazırda elindeki tüm projeleri bitirecek finansal güce ve güçlü nakit akışına sahip bir şirketi halka arz ediyoruz.
Bir anlamda da kendimizle de yarıştığımız için, DAP Gayrimenkul Geliştirme'ye halka açılma hedefi koyduk" ifadelerini kullandı.
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- DAP halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? DAP Gayrimenkul hisse ne zaman işlem görecek?
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