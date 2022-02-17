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Gübre ve yem fiyatlarındaki indirim üreticileri sevindirdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.02.2022
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Gübre ve yem fiyatlarındaki indirim üreticileri sevindirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde yüzde 30 indirime gidileceği yönündeki açıklaması üreticileri sevindirdi.

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