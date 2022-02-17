TOKİ Kırşehir Kındam kura sonuçları isim listesi! 17 Şubat TOKİ Kırşehir Kındam kura çekiliş sonuçları!
17 Şubat TOKİ Kırşehir Kındam kura sonuçları isim listesi! TOKİ Kırşehir Kındam kura çekiliş sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. TOKİ’nin Kırşehir Merkez Kındam Mahallesi 2. Etap 496 konut kapsamında satışa çıkaracağı konutlar arasında hak belirleme kurası yapılacak. TOKİ Kırşehir Kındam kura sonuçları isim listesi merak ediliyor. İşte; TOKİ’nin çekiliş sonuçlarını sorgulama ekranı!
TOKİ Kırşehir Kındam kura sonuçları isim listesi! 17 Şubat TOKİ Kırşehir Kındam kura çekiliş sonuçları gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. 41 adet 2+1 ve 90 adet 3+1 konut için hak sahibi belirleniyor. Kimler hak sahibi olduğunu öğrenmek istiyor. Peki; TOKİ Kırşehir Kındam kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
TOKİ KIRŞEHİR KINDAM KURA SONUÇLARI!
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM MAHALLESİ 2. ETAP 496 KONUT
kapsamında üretilecek 332 adet konut satışa sunulacaktır.
Proje Adı: KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM MAHALLESİ 2. ETAP 496 KONUT
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 241 adet ,3+1 konut 91 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1,3+1
Kura Tarihi: 17 Şubat 2022
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kırşehir Merkez'de oluşturulan konut projesi kapsamında yapılacak olan 496 adet konuttan 332 adedi satışa çıkarıldı. Bu konutlar için kura çekimi 17 Şubat 2022 Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Çekilişi canlı izleyebilirsiniz. TOKİ'nin Youtube sayfası üzerinden canlı olarak çekiliş yayınlanacak. Yayını naklen izlemek için https://www.youtube.com/c/TokiKurumsal adresini kullanabilirsiniz.
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- TOKİ Kırşehir Kındam kura sonuçları isim listesi! 17 Şubat TOKİ Kırşehir Kındam kura çekiliş sonuçları!
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