Doğalgaz fatura desteği sorgulama: Doğalgaz desteği başvuruları başladı mı? Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?
Doğalgaz desteği başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık doğalgaz fatura desteği ile ilgili merak edilen soruların cevabını kamuoyuyla paylaştı. Başvuru tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, doğalgaz desteği başvuruları başladı mı? Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?
Doğalgaz desteği başvuruları başladı mı? Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Doğalgaz detseği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son Bakanlar Kurulu ardından müjdelenmişti. Açıklama sonrasında başvuru tarihine yönelik detaylar merak edilmeye başladı. İşte, doğalgaz desteği başvuruları başladı mı? Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?
DOĞALGAZ DESTEĞİ YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında doğal gaz yardımı da yapılacağını, bu desteğin ısıl haritaya göre belirleneceğini belirterek, "Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak." dedi.
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İhtiyaç sahiplerine hane başına yapılan kömür yardımının yanı sıra doğal gaz yardımının da hayata geçirileceğini hatırlatan Yanık, bununla ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiğini söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile çalışma yürüttükleri bilgisini veren Yanık, şubat ayının ikinci yarısından itibaren başvuruların yapılabileceğini, martın ikinci yarısından itibaren de ödemelerin gerçekleştirileceğini anlattı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU: BAŞVURULAR BAŞLIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında "Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız." dedi. Doğalgaz desteği başvurusu cuma günü başlıyor.
Destek kapsamında, kronik ve yaşam destek cihazına bağlı olan hastaların yer aldığı hanelere yüzde 5 ilave olacak. Erdoğan, ''Küçük esnafı koyuracak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır. Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil, konut tarifesinden sayılacaktır.4 milyon hane için doğalgaz desteği sağlayacağız. Bu destek için başvurular 81 ilimizin tamamında Cuma günü başlayacaktır. Elektrik desteğinde de kapsamı 4 milyon haneye çıkartıyoruz.'' dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik doğalgaz desteği için başvurular yarın başlıyor ve ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra verilecek.
Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.
Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi.
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