Doğalgaz fatura desteği sorgulama: Doğalgaz desteği başvuruları başladı mı? Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Destek kapsamında, kronik ve yaşam destek cihazına bağlı olan hastaların yer aldığı hanelere yüzde 5 ilave olacak. Erdoğan, ''Küçük esnafı koyuracak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır. Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil, konut tarifesinden sayılacaktır.4 milyon hane için doğalgaz desteği sağlayacağız. Bu destek için başvurular 81 ilimizin tamamında Cuma günü başlayacaktır. Elektrik desteğinde de kapsamı 4 milyon haneye çıkartıyoruz.'' dedi.