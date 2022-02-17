17 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Bitcoin neden düşüyor son dakika 2022? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin yorumları...

Bitcoin neden düşüyor son dakika 2022? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin yorumları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2022
ABONE OL
Bitcoin neden düşüyor son dakika 2022? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin yorumları...

Bitcoin neden düşüyor son dakika 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 17 Şubat Bitcoin ve Ethereum fiyatları, kripto paralarda yaşanan düşüş nedeniyle önceden kripto para alan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yatırımcılar kripto paralar için yorumları yakından takip ediyor. İşte, Bitcoin neden düşüyor son dakika 2022? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin yorumları...

Bitcoin neden düşüyor son dakika 2022? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bitcoin milyarderi Sam Bankman-Fried kripto para piyasalarına dair açıklamalarda bulundu. Sam Bankman-Fried yaptığı açıklamada dijital varlıklardaki düşüşün kış aylarında değil sonbaharda olabileceğini belirtti. Sonrasında Bitcoin'de yaşanan düşüşün nedeni merak ediliyor. İşte, Bitcoin neden düşüyor son dakika 2022? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin yorumları...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 17 Şubat Perşembe günü yüzde 0,63 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 43.652,23 Dolar, satış fiyatı 43.652,22 Dolar oldu.Bitcoin'in TL fiyatı alış değeri 594.412,42 olurken satış fiyatı ise 594.412,28 oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum'un 17 Şubat Perşembe günü alış 3.073,1400 dolar, satış fiyatı 3.073,1300 dolar oldu.

Ethereum TL fiyatı:

Alış: 41.846,9474 TL

Satış: 41.846,8112

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin'in, 17 Şubat Perşembe günü alış fiyatı alış fiyatı 0,1477 dolar, satış fiyatı 0,1476 dolar oldu.

Dogecoin TL fiyatı:

Alış: 2,0112 TL

Satış: 2,0099 TL

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Ripple 17 Şubat Perşembe günkü alış fiyatı 0,8244 dolar olurken, satış fiyatı 0,8243 doları gördü.

Ripple TL fiyatı:

Alış: 11,2259

Satış: 11,2245

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA