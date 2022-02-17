Bitcoin neden düşüyor son dakika 2022? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bitcoin milyarderi Sam Bankman-Fried kripto para piyasalarına dair açıklamalarda bulundu. Sam Bankman-Fried yaptığı açıklamada dijital varlıklardaki düşüşün kış aylarında değil sonbaharda olabileceğini belirtti. Sonrasında Bitcoin'de yaşanan düşüşün nedeni merak ediliyor. İşte, Bitcoin neden düşüyor son dakika 2022? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin yorumları...