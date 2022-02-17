Bitcoin neden düşüyor son dakika 2022? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin yorumları...
Bitcoin neden düşüyor son dakika 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 17 Şubat Bitcoin ve Ethereum fiyatları, kripto paralarda yaşanan düşüş nedeniyle önceden kripto para alan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yatırımcılar kripto paralar için yorumları yakından takip ediyor. İşte, Bitcoin neden düşüyor son dakika 2022? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin yorumları...
Bitcoin neden düşüyor son dakika 2022? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bitcoin milyarderi Sam Bankman-Fried kripto para piyasalarına dair açıklamalarda bulundu. Sam Bankman-Fried yaptığı açıklamada dijital varlıklardaki düşüşün kış aylarında değil sonbaharda olabileceğini belirtti. Sonrasında Bitcoin'de yaşanan düşüşün nedeni merak ediliyor. İşte, Bitcoin neden düşüyor son dakika 2022? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin yorumları...
BİTCOİN NE KADAR?
Bitcoin 17 Şubat Perşembe günü yüzde 0,63 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 43.652,23 Dolar, satış fiyatı 43.652,22 Dolar oldu.Bitcoin'in TL fiyatı alış değeri 594.412,42 olurken satış fiyatı ise 594.412,28 oldu.
ETHEREUM NE KADAR?
Ethereum'un 17 Şubat Perşembe günü alış 3.073,1400 dolar, satış fiyatı 3.073,1300 dolar oldu.
Ethereum TL fiyatı:
Alış: 41.846,9474 TL
Satış: 41.846,8112
DOGECOİN NE KADAR?
Dogecoin'in, 17 Şubat Perşembe günü alış fiyatı alış fiyatı 0,1477 dolar, satış fiyatı 0,1476 dolar oldu.
Dogecoin TL fiyatı:
Alış: 2,0112 TL
Satış: 2,0099 TL
RİPPLE (XRP) NE KADAR?
Ripple 17 Şubat Perşembe günkü alış fiyatı 0,8244 dolar olurken, satış fiyatı 0,8243 doları gördü.
Ripple TL fiyatı:
Alış: 11,2259
Satış: 11,2245
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