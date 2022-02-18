2.500 TL ek gelir imkanı! Çiftçi vergi iadesi ne zaman ödenecek? Çiftçi vergi iadesi ne kadar, kaç TL olacak?

Çiftçi vergi iadesi ne zaman ödenecek? Çiftçi vergi iadesi ne kadar, kaç TL olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte çiftçilere verilen tarımsal destek ödemelerinden stopaj ve gelir vergisi kesintisi kaldırıldı. Buna göre son 5 yıl içerisinde ödenen tarımsal desteklerde çiftçilerden yapılan stopaj ve gelir vergisi kesintileri geri ödenecek. Başvurular geçtiğimiz Aralık ayında alındı. İşte, çiftçi vergi iadesi ne zaman ödenecek? Çiftçi vergi iadesi ne kadar, kaç TL olacak?