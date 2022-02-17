FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Açıklama sonrasında faizler düşer mi, yükselir mi?

Bu gelişmelerle dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,49 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti, Nasdaq endeksi ise yatay seyretti. Dolar endeksi dün 96,4 ile yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 96,2 seviyelerinde hareket ediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün analistlerin kritik eşik olarak nitelendirdikleri yüzde 2'nin hemen üzerinden kapanmasının ardından bugün yüzde 1,98 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa'da artan jeopolitik gerilim ve bu paralelde artan enerji fiyatları gündemin odağında kalmaya devam ederken, mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı 88 avroya kadar yükselmesinin ardından bugün 79 avro düzeyinde dengelendi.