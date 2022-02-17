FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Açıklama sonrasında faizler düşer mi, yükselir mi?
FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Küresel piyasalara yön verecek olan kritik kararın ne olacağı şimdiden merak ediliyor. Fed Başkanı Powell'ın açıklaması için geri sayım sürerken piyasaları yakından takip eden vatandaşlar kararın ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Açıklama sonrasında faizler düşer mi, yükselir mi?
FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Açıklama sonrasında faizler düşer mi, yükselir mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gerek bitcoin, gerekse altın gibi piyasaları yakından etkileyen kararın ne yönde olacağı merak edilirken geçtiğimiz ay kurum faizlerde sabitleme kararı vermişti. Başkan Powell, senenin ikinci faiz kararını küresel piyasalara canlı yayında duyuracak. İşte, FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Açıklama sonrasında faizler düşer mi, yükselir mi?
2022 ŞUBAT FED TOPLANTISI NE ZAMAN?
Amerikan Merkez Bankası FED'in Şubat ayı faiz kararının açıklanmasına sayılı günler kaldı. Küresel piyasaların gözü kulağı gelecek son dakika açıklamasıyla beraber döviz ve altın piyasalarındaki hareketlilikte olacak.
FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?
FED faiz kararı söz konusu toplantının ardından kamuoyuna duyurulacak. Toplantı; 15 - 16 Mart tarihlerinde yapılacak.
2022 FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Küresel piyasalarda, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin etkisiyle satış ağırlıklı seyir devam ederken, jeopolitik risklere ilişkin haber akışının yanı sıra yoğunlaşan veri gündeminin bugünkü fiyatlamalarda etkili olması bekleniyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Ukrayna'da artan güvenlik endişeleri nedeniyle Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medyadan paylaştığı video mesaj ile Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat'ı "Birlik Günü" adıyla resmi tatil ilan etti.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını artırdığını ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgale henüz nihai karar verdiğine inanmadıklarını belirtirken, G-7 ülkelerinin maliye bakanları Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ağır ekonomik sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.
İki ülke arasındaki gerilimin artmasıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş de hız kazandı. Brent petrolün varili, dün 95,4 dolarla Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi görürken, bugün 94,2 dolar seviyelerinde bulunuyor.
Emtia fiyatlarındaki hızlı yükseliş, halihazırda artan enflasyon baskıları karşısında şahinleşen merkez bankalarının para politikalarına yönelik belirsizlikleri de beraberinde getirirken, tahvil piyasasında geçen hafta yüzde 90'ı aşan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 60'ın altına indi.
Öte yandan dün St. Louis Fed Başkanı James Bullard, bankanın enflasyonla daha agresif bir şekilde mücadele etmesi gerektiğini belirterek, son verilerin enflasyonun hızlanmakta olduğuna işaret ettiğini söyledi. Önden yüklemeli faiz artışı yapılması gerektiğini vurgulayan Bullard, verilere tepki verilmesi gerektiğini ve bunun piyasalarda tahribata neden olmadan yapabileceğine inandığını dile getirdi.
Bu gelişmelerle dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,49 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti, Nasdaq endeksi ise yatay seyretti. Dolar endeksi dün 96,4 ile yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 96,2 seviyelerinde hareket ediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün analistlerin kritik eşik olarak nitelendirdikleri yüzde 2'nin hemen üzerinden kapanmasının ardından bugün yüzde 1,98 seviyesinde bulunuyor.
Avrupa'da artan jeopolitik gerilim ve bu paralelde artan enerji fiyatları gündemin odağında kalmaya devam ederken, mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı 88 avroya kadar yükselmesinin ardından bugün 79 avro düzeyinde dengelendi.
Dün Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyonun yakın gelecekte yüksek kalacağını belirterek, "Enerji fiyatları, enflasyondaki artışın ana nedeni olmaya devam ediyor. Net varlık alımlarımız bitmeden faiz artırımı yapılmayacak. Politikamızda yapılacak herhangi bir ayarlama aşamalı olacak. ECB'nin ne yapıp ne yapamayacağı konusunda açık olması gerek." ifadelerini kullandı.
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- FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Açıklama sonrasında faizler düşer mi, yükselir mi?
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