16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! 2022 Şubat ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2022 Şubat ayı evde bakım yardımı ödemelerinin hangi illere yatırıldığı merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına verilen evde bakım maaşı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 Şubat ayı evd bakım maaşı hangi illere yattı? İşte 16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...
Evde bakım maaşı yatan iller, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022 Şubat ayı ödemelerini almaya hazırlanan vatandaşlar, Bakanlıktan yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara verilen 'Evde Bakım Yardımı' başlığı altında ödenen destek ödemesi yeni yıl ile birlikte zamlandı. Peki, 2022 Şubat ayı evd bakım maaşı hangi illere yattı? İşte 16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...
2022 EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLDU?
Aylık ortalama 535 bin engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapılıyor. 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımı 1.798 TL'den 2.354 TL'ye çıkarıldı.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
16 Şubat tarihli evde bakım maaşı yatan iller güncel liste:
Tokat, Diyarbakır, Osmaniye, Çanakkale, Edirne, Giresun, Afyonkarahisar, Ordu, Bolu, Kırıkkale, Ankara, Konya, Manisa, İstanbul, Kocaeli, Siirt, Niğde, Şanlıurfa, Bilecik, Balıkesir, Antalya, Mersin, Samsun, Hatay, Sakarya, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Bursa, Adana, İzmir.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİYOR?
Evde bakım maaşı, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. Bu ayki ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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