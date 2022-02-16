16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! 2022 Şubat ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022 Şubat ayı ödemelerini almaya hazırlanan vatandaşlar, Bakanlıktan yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara verilen 'Evde Bakım Yardımı' başlığı altında ödenen destek ödemesi yeni yıl ile birlikte zamlandı. Peki, 2022 Şubat ayı evd bakım maaşı hangi illere yattı? İşte 16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

2022 EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLDU?

Aylık ortalama 535 bin engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapılıyor. 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımı 1.798 TL'den 2.354 TL'ye çıkarıldı.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

16 Şubat tarihli evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: