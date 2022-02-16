EYT'de yeni detay! Emekliliği uzayan sigortalılar dikkat
Milyonlarca kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ile ilgili son dakika haberlerini takip ediyor. Yasadan kimin yararlanıp kimin yararlanamayacağı büyük merak konusu. EYT'de bir detay dikkat çekti. Emekliliği uzayan sigortalılar EYT'den yararlanabilecek mi?
Milyonlarca kişi EYT'nin kimleri kapsayacağını şartlarını ve kaç kişinin çıkması beklenen bu yasadan yararlanacağını merak ediyor. Posta gazetesi yazarlarından Ekrem Sarısu bugünkü köşesinde EYT ile ilgili önemli bir soruya yanıt verdi.
İşte EYT'den yararlanmak için hangi şartların sağlanması gerektiği olası yasa tasarısının kapsamı ile ilgili o soru ve cevabı:
Soru: 1970 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 15 Mart 1998. 6000 gün prim ödemem var. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili bir yasa çıkarsa emekli olabilir miyim?
Cevap: 5900 günden fazla priminiz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 2027'de 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz (25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabi olarak).
'EMEKLİLİĞİ 2 İLA 17 YIL UZAYAN SİGORTALILAR…'
EYT yasasının; 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup, bu tarihte yürürlüğe konan 4447 sayılı Kanun ile emekliliği 2 ila 17 yıl arasında uzayan sigortalılardan, emekli olmak için aranan şartlardan, sigortalılık süresi ve prim ödeme koşullarını sağlayıp aranan yaşın dolmasını bekleyenleri kapsaması öngörülüyor.
Emekli olmak için aranan şartlardan prim şartını sağlamanıza rağmen sigortalılık süresi koşulunu sağlamadığınızdan, EYT yasasının beklendiği gibi çıkması halinde, yasadan yararlanıp yararlanamayacağınız yasanın yürürlüğe konacağı tarihe göre değişir.
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