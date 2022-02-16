EYT’de yeni detay! Emekliliği uzayan sigortalılar dikkat

Milyonlarca kişi EYT'nin kimleri kapsayacağını şartlarını ve kaç kişinin çıkması beklenen bu yasadan yararlanacağını merak ediyor. Posta gazetesi yazarlarından Ekrem Sarısu bugünkü köşesinde EYT ile ilgili önemli bir soruya yanıt verdi.