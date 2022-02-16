3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek? Tüm memurları kapsayacak mı? Detaylar belli oluyor

3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek? Kamuda görev alan memurların gündeminde 3600 ek gösterge yer alıyor. Memurların en çok araştırdığı konulardan olan 3600 ek göstergede detaylar belli olmaya başladı. Aylık ve ikramiyelerin hesaplanmasında önemli rol oynayan ek gösterge için çalışmalar sürüyor. Peki, 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek? Tüm memurları kapsayacak mı? Yazımızda son gelişmeleri ve 3600 ek gösterge tablosunu bulabilirsiniz...

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, unvan ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.