3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek? Tüm memurları kapsayacak mı? Detaylar belli oluyor
3600 ek gösterge kimlere verilecek? Kamuda görev alan milyonlarca memur için ek gösterge artışı netleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Memur-Sen, 3600 ek gösterge gündemiyle ilk değerlendirme toplantısını bugün gerçekleştirecek. 3600 ek gösterge taslağının hazırlanmasının ardından konu hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek? Tüm memurları kapsayacak mı?
3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek? Kamuda görev alan memurların gündeminde 3600 ek gösterge yer alıyor. Memurların en çok araştırdığı konulardan olan 3600 ek göstergede detaylar belli olmaya başladı. Aylık ve ikramiyelerin hesaplanmasında önemli rol oynayan ek gösterge için çalışmalar sürüyor. Peki, 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek? Tüm memurları kapsayacak mı? Yazımızda son gelişmeleri ve 3600 ek gösterge tablosunu bulabilirsiniz...
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge, unvan ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.
Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?
3600 ek gösterge öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Söz konusu düzenlemenin tüm memurları kapsaması talep edildi. Bugün yapılacak ilk görüşmede, 3600 ek göstergenin kimleri kapsayacağının da konuşulması bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesinin mayıs ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geleceğini söylemişti. Düzenlemenin Meclis'te görüşülmesinin ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE TASLAĞINDA NELER VAR?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 3600 ek gösterge taslağından öne çıkan yenilikleri şu sözlerle açıkladı:
* Ek göstergesi olmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu personeli için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı belirlenecek.
* "Şube Müdürü" unvanlı kadronun ek gösterge rakamının sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konumu da dikkate alınarak 3600'e yükseltilmesi amaçlanıyor.
* Kamuda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan personelin ek göstergesi 5300 veya 6400'e kadar çıkacak. Burada kesin rakam çalışmalar sonunda belirlenecek.
* Bakanlık Daire Başkanlarının ek göstergesinin 4800 olması öngörülüyor.
* Üniversite genel sekreterleri, genel sekreter yardımcıları ve üniversite daire Başkanlarının ek göstergeleri de yükseliyor.
* Mahalli İdareler ile Bağlı ve ilgili Kuruluşlarda Büyükşehir Belediye Teftiş Kurulu Müdürü, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının ek göstergeleri de yükselecek.
* Mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan kariyer kadrolarda görev yapanlarında ek göstergesi artacak. Böylece müfettiş, denetçi ve kaymakamların ek göstergeleri artmış olacak.
* İl İdare Kurulu üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki diğer Bakanlık İl Müdürleri, Bakanlık Bölge Müdürleri ve bölge müdür yardımcılarının ek göstergeleri düzenlenecek.
3600 EK GÖSTERGE SONRASI KİM, NE KADAR ALACAK?
3600 ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe girmesi ile birlikte öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşire maaş ve ikramiyelerinin şu şekilde olması bekleniyor:
ÖĞRETMEN, POLİS, DİN GÖREVLİSİ
(25 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı: 5.242 - 6.399 - 1.157
İkramiye: 168.031 - 205.113 - 37.082
HEMŞİRE
(25 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı: 5.095 - 6.399 - 1.304
İkramiye: 163.322 - 205.113 - 41.791
(30 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı: 5.435 - 6.826 - 1.391
İkramiye: 195.986 - 246.135 - 50.149
(35 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı: 5.775- 7.252 - 1.477
İkramiye: 228.651 - 287.158 - 58.507
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