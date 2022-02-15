OGS kaldırıldı mı? OGS HGS değişimi nasıl yapılacak? OGS'si olanlar ne yapacak? OGS içindeki paralar nasıl alınacak?
OGS kaldırıldı mı? Türkiye'de OGS ve HGS olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi bulunuyor. Gişelerden geçişlerde zaman zaman karışıklığa neden olan iki ayrı sistem nedeniyle bazı kararlar alındı. Bu gelişmelerin ardından OGS hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, OGS kaldırıldı mı? OGS HGS değişimi nasıl yapılacak? OGS'si olanlar ne yapacak? OGS içindeki paralar nasıl alınacak? İşte OGS HGS ile ilgili merak edilenler...
OGS kaldırıldı mı? Türkiye'de yaklaşık 17 milyon HGS ve OGS abonesi bulunuyor. 15,8 milyon HGS kullanıcısı varken, yaklaşık 1,2 milyonu OGS kullanıcısı bulunuyor. İki ayrı geçiş sisteminin bazen karışıklığa neden olduğu için yeni kararlar alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konu hakkında detaylar açıklandı. Peki, OGS kaldırıldı mı? OGS HGS değişimi nasıl yapılacak? OGS'si olanlar ne yapacak? OGS içindeki paralar nasıl alınacak? İşte cevaplar...
OGS KALDIRILDI MI?
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) 31 Mart'tan itibaren kaldırılacağı bildirildi. 31 Mart sonrası otoyol ve köprü geçiş ücretleri sadece Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsil edilecek.
OGS NEDEN KALDIRILDI?
Ücret toplamada iki sistemin olmasının, otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olduğuna işaret edilen açıklamada, iş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına, 31 Mart'tan itibaren OGS kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin HGS üzerinden tahsilatına devam edileceği bildirildi.
OGS HGS DEĞİŞİMİ NASIL YAPILACAK?
OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemlerin alınacağı, OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz HGS etiketi verileceği ve hesapların HGS'ye dönüştürüleceği aktarılan açıklamada, "Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir." denildi.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN OGS AÇIKLAMASI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1,2 milyon otomatik geçiş sistemi (OGS) kullanıcısının, 31 Mart tarihi itibarıyla hızlı geçiş sistemine (HGS) ücretsiz geçirileceğini bildirdi. Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de OGS ve HGS olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi bulunduğuna, bunun da gişelerden geçişlerde zaman zaman karışıklığa neden olduğuna işaret etti.
Türkiye'de yaklaşık 17 milyon HGS ve OGS abonesi olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Bunların yaklaşık 1,2 milyonu OGS, 15,8 milyonu ise HGS kullanıcısıdır. İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verilebilmesi adına 31 Mart'tan itibaren iki ayrı geçiş sistemi yerine tek geçiş sistemi uygulamasına geçilecek." değerlendirmesinde bulundu.
"HGS'DE KARAR KILINDI"
Karaismailoğlu, 2021'de gişelerde HGS'den 563,1 milyon, OGS'den ise 71,6 milyon geçiş gerçekleştiğini bildirerek, "Uygulama sistemi olarak da kullanıcıların yüzde 93'ünün tercih ettiği HGS sisteminde karar kılındı. Bu sayede hem kullanıcının tercih önceliği göz önünde bulundurulmuş olacak hem de geçiş sürecinde işlem sadeliği sağlanacak." ifadelerini kullandı.
OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemlerin alınacağını kaydeden Karaismailoğlu, OGS etiketi olan araç sahiplerine ilgili bankalar tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verileceğini ve hesaplarının da HGS'ye dönüştürüleceğini belirtti.
Karaismailoğlu, dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcıların otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabileceğini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceğini aktardı.
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