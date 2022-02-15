OGS kaldırıldı mı? Türkiye'de yaklaşık 17 milyon HGS ve OGS abonesi bulunuyor. 15,8 milyon HGS kullanıcısı varken, yaklaşık 1,2 milyonu OGS kullanıcısı bulunuyor. İki ayrı geçiş sisteminin bazen karışıklığa neden olduğu için yeni kararlar alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konu hakkında detaylar açıklandı. Peki, OGS kaldırıldı mı? OGS HGS değişimi nasıl yapılacak? OGS'si olanlar ne yapacak? OGS içindeki paralar nasıl alınacak? İşte cevaplar...

OGS KALDIRILDI MI?

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) 31 Mart'tan itibaren kaldırılacağı bildirildi. 31 Mart sonrası otoyol ve köprü geçiş ücretleri sadece Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsil edilecek.