KDV indirimi balık tezgahlarına da yansıdı

"BALIĞIN EN AZ DÖNEMİNDEYİZ"

Balığın az olduğu döneme girildiğini söyleyen Balıkçı Kemal Bineklioğlu, "Denizde balıkların en az olduğu döneme girdiğimiz için fiyatlarında yükseliş var. Buna rağmen çok yüksek fiyatlarda değil. Hamsi 40, çinekop 100, uskumru 40, mezgit 35, istavrit 30 TL bandında seyrediyor. Denizlerin soğuduğu ve balıkların en az olduğu dönemdeyiz. Buna rağmen fiyatlarımız çok uçuk rakamlarda değil" dedi.



