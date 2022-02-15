KDV indirimi balık tezgahlarına da yansıdı
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü gıda üreticilerine yaptığı "Biz KDV'yi yüzde 7 indiriyoruz, siz de aynı oranda indirim yapın" çağrısı karşılık bulmaya başladı. Gıdada yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülen KDV indirimi, Kocaeli'de balık tezgahlarına da yansıdı.
Kocaeli'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle balık fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı. Açıklanan KDV indiriminin balık tezgahlarına da yansımasıyla birlikte fiyatlardaki yükseliş durdu.
Tezgahlarda hamsi 40, çinekop 100, uskumru 40, mezgit 35, istavrit ise 30 liradan satışa sunuluyor. Önümüzdeki günlerde havaların ısınmasıyla fiyatların daha da düşeceği öngörülüyor.
"BALIĞIN EN AZ DÖNEMİNDEYİZ"
Balığın az olduğu döneme girildiğini söyleyen Balıkçı Kemal Bineklioğlu, "Denizde balıkların en az olduğu döneme girdiğimiz için fiyatlarında yükseliş var. Buna rağmen çok yüksek fiyatlarda değil. Hamsi 40, çinekop 100, uskumru 40, mezgit 35, istavrit 30 TL bandında seyrediyor. Denizlerin soğuduğu ve balıkların en az olduğu dönemdeyiz. Buna rağmen fiyatlarımız çok uçuk rakamlarda değil" dedi.
"KDV İNDİRİMİ BALIK TEZGAHLARIMIZA DA YANSIDI"
KDV indiriminin balık tezgahlarına da yansıdığının altını çizen Bineklioğlu, "KDV indirimi bizim balık tezgahlarımıza da yansıdı. İnanın büyük bir rahatlama geldi. Fiyatlarımıza bu KDV indirimini de yansıttık. Vatandaşımıza en ucuz şekilde balık yedirmeye gayret ediyoruz.
İçinde bulunduğumuz şubat ayının sonuna doğru denizler ısınmaya başlayacak ve mart ayında balık fiyatları normal seviyelere gelecek. Nisan ayının 15'ine kadar balık fiyatları normal bir şekilde devam edecek. İnanın 30-35 liraya balık satıyoruz. Piyasadaki en ucuz yiyecek. KDV'nin yüzde 8'den 1'e düşmesinin zamanla daha da olumlu yansımaları olacak" ifadelerini kullandı.
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