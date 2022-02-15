TOKİ 40 ilde 129 konut için ilan yayımladı! 2022 TOKİ uygun fiyatlı evler hangi illerde? Başvuru ne zaman, nasıl yapılır?
Uygun fiyatlı TOKİ ev kampanyaları devam ediyor. Pandemi sonrası konut fiyatlarında yükseliş yaşanırken imdada TOKİ yetişti. Onlarca ilde uygun fiyatlı satışa sunulan konutlara yüzde 25-50 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olunabilecek. Söz konusu konut kampanyalarını yazımızda ele aldık. Peki, TOKİ 40 ilde 129 konut başvuruları nasıl yapılır? 2022 TOKİ uygun fiyatlı evler hangi illerde? Başvuru ne zaman ve nereden yapılacak? İşte cevaplar...
TOKİ uygun fiyatlı evler hangi illerde? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2022'de 50 bin sosyal konut inşası öngörülürken, bir yandan da açık artırma yöntemiyle satışacak konut ve iş yerleri için ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Son yapılan açıklamada, 40 ilde 129 konut ile 22 ilde 145 iş yerinin açık artırma ile satılacağı bildirilmişti. Peki, TOKİ 40 ilde 129 konut başvuruları nasıl yapılır? 2022 TOKİ uygun fiyatlı evler hangi illerde? Başvuru ne zaman ve nereden yapılacak? İşte haberin detayları...
TOKİ 40 İLDE 129 KONUT AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?
TOKİ, 40 ilde 129 konut ile 22 ilde 145 iş yerini 16-17 Şubat 2022 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak. Açık artırma yöntemiyle satılacak konutlarda alıcılar, yüzde 25, yüzde 50 peşinat, 120 ay vade ile iş yerlerine ise yüzde 15, yüzde 25, yüzde 50 peşinat 120 ay vade ile sahip olabilecek.
TOKİ KONUTLARI HANGİ İLLERDE?
Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Batman, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Yozgat ve Zonguldak.
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