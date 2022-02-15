Borsa İstanbul Abu Dabi Borsası’na teknoloji ihraç edecek

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Borsa İstanbul olarak imzaladıkları bu ticari anlaşma ile ilk hizmet ihracatını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Yaptığımız anlaşma çerçevesinde, Abu Dabi Borsasının teknolojik dönüşüm çalışmalarına yardımcı olacağız. Bu çalışmalar çerçevesinde bilgi ve tecrübelerimizi başka Borsalara da aktarabilmek konusunda çok heyecanlıyız. Bu projede en etkin şekilde sistem testleri, sistem entegrasyonu ve veri transfer işlemlerinde Abu Dabi Borsası ile birlikte çalışacak, çeşitli konularda danışmanlık verecek ve elimizden gelenin en iyisini yaparak bu projeyi Borsa İstanbul'un marka projesi olarak en güzel şekilde tamamlayacağız. Önümüzdeki dönemlerde bu tip iş birliklerini farklı projelerle artırarak devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda çeşitli konularda farklı borsaların taleplerini değerlendiriyoruz. Abu Dabi Projesinde yer alacak tüm çalışma arkadaşlarımıza ve ADX Borsası çalışanlarına bu projede başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.