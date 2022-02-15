TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor? TOKİ indirim kampanyasına kimler katılabilir?

TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ indirim kampanyasının detayları belli oluyor. Türkiye genelinde yüzbinlerce aileyi ev sahibi yapan TOKİ, düzenlediği kampanyayla dar gelirli vatandaşlara yuva kazandırıyor. TOKİ'nin projelerinde düzenlenen indirim kampanyası sayesinde de ödemeler kolaylaşıyor ve ev almak daha ucuza geliyor. 2022 TOKİ indirim kampanyası ne zaman sorusuna da yanıt aranıyor.