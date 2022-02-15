TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor? TOKİ indirim kampanyasına kimler katılabilir?
TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor? TOKİ indirim kampanyası ev sahibi olmak için ödeme yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan yapılan açıklamada TOKİ konutlarına indirim müjdesi geldi. Bu indirimden geçen yıl 28 bin kişi faydalanmıştı. Peki, 2022 TOKİ indirim kampanyası ne zaman?
TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ indirim kampanyasının detayları belli oluyor. Türkiye genelinde yüzbinlerce aileyi ev sahibi yapan TOKİ, düzenlediği kampanyayla dar gelirli vatandaşlara yuva kazandırıyor. TOKİ'nin projelerinde düzenlenen indirim kampanyası sayesinde de ödemeler kolaylaşıyor ve ev almak daha ucuza geliyor. 2022 TOKİ indirim kampanyası ne zaman sorusuna da yanıt aranıyor.
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN?
TOKİ indirim kampanyası için indirim kararı resmen duyuruldu. TOKİ konutlarına indirim müjdesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Antalya'da 'Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye' temasıyla düzenlenen toplantıya katılan Bakan Kurum, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda yıl içinde 2 ayrı indirim yaptıklarını hatırlattı.
Bakan Kurum, "Düzenlediğimiz kampanyalarla; yüzde 20 oranında indirim imkanı sağladık. Kampanyalardan toplam 28 bin vatandaşımız faydalandı. Buradan vatandaşımıza bir de müjde vermek istiyorum.
Mart 2022'de TOKİ konutlarımıza dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz" diye konuştu.
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINA KİMLER KATILABİLİR?
TOKİ indirim kampanyasıyla ilgili ayrıntılar henüz belli olmazken geçtiğimiz yıl yapılan kampanyadan; Borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanmıştı.
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