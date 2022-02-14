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Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan OGS-HGS açıklaması! 31 Mart'tan sonra kaldırılacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.02.2022 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022
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Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı’ndan OGS-HGS açıklaması! 31 Mart’tan sonra kaldırılacak

Son dakika haberleri... Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart'tan itibaren OGS kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin HGS üzerinden tahsilatına devam edileceği belirtildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, ücretli olan yol ve köprülerde OGS ve HGS gibi iki ödeme sisteminin olmasının kafa karışıklığına neden olduğunu vurgulayarak artık sadece Hızlı Geçiş Sistemi(HGS)'nin olacağını açıkladı. Kullanıcılar HGS etiketini ücretsiz edinebilecek.

KGM'den yapılan açıklamada "Daha iyi hizmet verebilmek adına, 31 Mart 2022'den itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecek." denildi.

Yeni düzen 31 Mart 2022'den itibaren başlayacak. OGS etiketine sahip araç sahiplerinin bankalara giderek ücretsiz HGS etiketine sahip olacağını ve hesaplarının da buna dönüştürüleceği açıklandı.

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