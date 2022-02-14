Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı’ndan OGS-HGS açıklaması! 31 Mart’tan sonra kaldırılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü, ücretli olan yol ve köprülerde OGS ve HGS gibi iki ödeme sisteminin olmasının kafa karışıklığına neden olduğunu vurgulayarak artık sadece Hızlı Geçiş Sistemi(HGS)'nin olacağını açıkladı. Kullanıcılar HGS etiketini ücretsiz edinebilecek.