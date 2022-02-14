FAST limiti ne kadar oldu? 2022 FAST para transferi işlemi ile kaç para gönderilebiliyor? Merkez Bankası açıkladı

FAST limiti ne kadar? Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminde güncelleme yapıldı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, 2.000 TL olan limitin yükseltildiği duyuruldu. Para transferinde 7/24 işlem yapılabilen FAST sistemi hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, FAST limiti ne kadar oldu? FAST para transferi işlemi ile kaç para gönderilebiliyor? İşte haberin detayları...

FAST LİMİTİ NE KADAR OLDU?

21 Şubat 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere FAST limiti 2.000 TL'den 5.000 TL'ye yükseltildi.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi: