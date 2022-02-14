OGS kalktı mı? OGS ile HGS arasındaki fark nedir? OGS etiketi olan araç sahipleri ne yapacak? SON DAKİKA HABERLER

OGS kalktı mı? Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) etiketi bulunan araç sahiplerini yakından ilgilendiren son dakika açıklaması yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından OGS-HGS ile ilgili alınan yeni kararlar duyuruldu. Şimdi ise OGS-HGS sisteminin nasıl olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, OGS kalktı mı? OGS ile HGS arasındaki fark nedir? OGS etiketi olan araç sahipleri ne yapacak? İşte haberin detayları...

OGS KALKTI MI?

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada OGS'nin kaldırıldığı bildirildi. Buna göre, OGS uygulaması 31 Mart'tan itibaren kaldırılacak.