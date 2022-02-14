OGS kalktı mı? OGS ile HGS arasındaki fark nedir? OGS etiketi olan araç sahipleri ne yapacak? SON DAKİKA HABERLER
OGS etiketi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından OGS-HGS açıklaması geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler OGS'ye çevrildi. OGS'nin kalkıp kalkmadığını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, OGS kalktı mı? OGS ile HGS arasındaki fark nedir? OGS etiketi olan araç sahipleri ne yapacak? İşte cevaplar...
OGS kalktı mı? Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) etiketi bulunan araç sahiplerini yakından ilgilendiren son dakika açıklaması yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından OGS-HGS ile ilgili alınan yeni kararlar duyuruldu. Şimdi ise OGS-HGS sisteminin nasıl olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, OGS kalktı mı? OGS ile HGS arasındaki fark nedir? OGS etiketi olan araç sahipleri ne yapacak? İşte haberin detayları...
OGS KALKTI MI?
Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada OGS'nin kaldırıldığı bildirildi. Buna göre, OGS uygulaması 31 Mart'tan itibaren kaldırılacak.
OGS ETİKETİ OLAN ARAÇ SAHİPLERİ NE YAPACAK?
OGS'nin kaldırılmasının ardından otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin HGS üzerinden tahsilatına devam edileceği duyuruldu. OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı bankadan ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecek.
OGS NEDİR?
OGS'nin açılımı Otomatik Geçiş Sistemi'dir. 2000'li yılların başında yürürlüğe giren OGS, köprü ve paralı otoyollardan geçerken gerekli ücretin otomatik olarak ödenmesini sağlıyor. OGS etiketleri aracın ön camına yerleştiriliyor. Daha önce bu cihaza yüklenilen para ile geçiş ücretinin otomatik olarak düşülmesini sağlanıyor. Araçlar OGS'de 5 farklı sınıfa ayrılıyor ve geçişte bu sınıfa göre ücret ödemesi yapılıyor.
1. Sınıf: AKS aralığı 3.20 metre altında olan araçlar 1. sınıf araçtır. Otomobiller bu sınıfta yer alır. Motosikletler, OGS alırken 1. sınıf olarak sayılırlar ve köprü ve otoyollarda araç ücretinin yarısı kadar öderler.
2. Sınıf: AKS aralığı 3.20 metre ve üzerinde olan her türlü 2 akslı araç 2. sınıf araçtır. Minibüsler 2. sınıf araç kategorisine giriyorlar.
3. Sınıfç: AKS adedi 3 tane olan her türlü araç 3. sınıf araçtır. Yolcu otobüsleri 3. sınıf araç kategorisine giriyor.
4. Sınıf: AKS adedi 4 ve 5 adet olan her türlü araç 4.sınıf araçtır. Kamyonlar 4. sınıf araçlar arasında.
5. Sınıf: AKS adedi 6 ve daha fazla olan araçlar 5. sınıf araçlardır. Tır ve dingil sayısı 6'dan fazla olan kamyonlar, treylerler buna uyuyor.
HGS NEDİR?
HGS'nin açılımı Hızlı Geçiş Sistemi'dir. HGS uygulaması, 2012 yılında hayata geçirilmiştir. OGS'nin yerini alması için tasarlanan HGS ise araç sınıfları olarak 6'ya ayrılıyor. HGS, OGS'ye göre araç geçişlerini çok daha hızlı anlıyorlar. HGS'nin çıkışıyla OGS sisteminin tamamen kaldırılacağı duyurulmuştu. 2022 Şubat ayında yapılan duyuruda, OGS'nin 31 Mart 2022 tarihinden itibaren kaldırılacağı açıklandı. Böylelikle geçiş uygulamaları sadece HGS ile yapılacak.
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