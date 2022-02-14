Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2022 mazot gübre parası ne zaman hangi tarihte yatar?
2022 mazot gübre parası ne zaman hangi tarihte yatar? Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Çiftçilere her yıl milyonlarca lira mazot gübre desteği veriliyor. Bu ödemelerden faydalanan çiftçiler masraflarını azaltmış oluyor. Geçtiğimiz yıl ödemeler ilkbahar döneminde başlamıştı, bu yılki ödemelerin hangi tarihte yatacağı ise merakla bekleniyor.
2022 mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot gübre parası ne zaman yatar? Çiftçilere yönelik destek ödemeleri devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen mazot ve gübre desteğinden her yıl binlerce çiftçi faydalanıyor. Desteklerin bu yıl hangi tarihlerde yatırılacağı ise şimdiden merak ediliyor. Peki; 2022 mazot gübre desteği ne zaman yatacak?
2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.
"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 22 lirası mazot ve 20 lirası gübre olmak üzere toplam 42 lira, çeltik, kütlü pamuk için 68 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 76 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere toplam 32 lira, kanola, aspir için 20 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 28 lira, patates, soya için 30 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 38 lira, yağlık ayçiçeği için 29 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 37 lira, dane mısır için 27 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 35 lira, kuru soğan, yem bitkileri için 19 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira, yaş çay, fındık için 18 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 26 lira, zeytin ve diğer ürünler için 17 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 25 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak.
Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 lira destek verilecek.
Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 10 ila 100 lira destek ödemesi yapılacak.
MAZOT VE GÜBRE DESTEKLEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI
Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.
Bu şartlar;
Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.
Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.
Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.
50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.
Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.
Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.
Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL'si devlet tarafından karşılanacak.
Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.
2022 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Ödemeler geçtiğimiz yıl ilkbahar aylarında yapılmıştı ancak bu yıl ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin bir açıklama yapılmış değil. Konuyla ilgili bir açıklama geldiği takdirde haberimizden detayları öğrenebilirsiniz.
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