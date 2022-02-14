DAP Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda? DAP Gayrimenkul halka arz ne zaman?
DAP Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda? DAP Gayrimenkul halka arz ne zaman? Halka arz sürecinde hisse almak isteyen vatandaşlar, DAP Gayrimenkul halka arzın detayları gündemde araştırılıyor. DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzına 33 aracı kurumdan talep girilebilecek. Peki; DAP Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda, ne zaman?
DAP Gayrimenkul halka arz ne zaman? DAP Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda? DAP Gayrimenkul halka arz süreci arama motorlarında sorgulanıyor. DAP Holding iştiraklerinden DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. hisseleri Garanti BBVA Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde halka arz ediliyor. DAP Gayrimenkul halka arz sürecinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.
DAP GAYRİMENKUL HALKA ARZ NE ZAMAN?
DAP Gayrimenkul Geliştirme, Garanti BBVA Yatırım'ın liderliğinde halka açılıyor. DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzına 33 aracı kurumdan talep girilebilecek.
DAP GAYRİMENKUL HALKA AÇIKLIK ORANI NE?
DAP Holding iştiraklerinden DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. hisseleri Garanti BBVA Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde halka arz ediliyor. 41 yıldan bu yana inşaat sektöründe faaliyet gösteren AP Gayrimenkul Geliştirme'nin halka arzında, halka açıklık oranı yüzde 15.01 olarak belirlendi.
DAP GAYRİMENKUL HAKKINDA
Yüksek satış ve proje geliştirme becerisine sahip olan şirket, markalı konut sektörünün ciro şampiyonu konumunda buluyor. Dap Yapı, şehrin merkezinde ve doğru lokasyonlarda, özellikle üst gelir grubundan alıcıların yoğun talep göstereceği projelere odaklanıyor.
DAP Gayrimenkul Geliştirme son olarak Emlak Konut GYO ile birlikte İstanbul Altunizade'de Validebağ Konakları, Çekmeköy'de Ormanköy ve Nişantaşı'da Nişantaşı Koru projelerini gerçekleştirdi.
Şirket, bu yıl teslimleri planlanan Ormanköy projesiyle Türkiye'de ilk defa 'Sağlıklı Ev' konseptini sektöre kazandırdı. Yapımı devam eden Nişantaşı projesiyle ise sağlıkla lüksü bir araya getirerek, kişiye özel çözümlerin olduğu konutlar tasarladı.
Satış rakamlarına bakıldığında Ormanköy projesi; Emlak Konut GYO'nun yıl bazlı satış raporunda, 2020 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre 1 milyar 84 milyon TL satış cirosuyla Türkiye genelinde ciro şampiyonu oldu. Nişantaşı Koru projesi ise, yine Emlak Konut GYO'nun 2021 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre 818 milyon TL ve 2021 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre 1.4 milyar TL satışla ve 2021 yılının tamamında 1.8 milyar TL ciroya ulaştı.
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