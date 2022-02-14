14 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Şubat! Evde bakım parası ne zaman yatar?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Şubat! Evde bakım parası ne zaman yatar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.02.2022
ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Şubat! Evde bakım parası ne zaman yatar?

14 Şubat evde bakım parası arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Evde bakım maaşı yatan iller 14 Şubat günü için merak ediliyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlar bu ödemelerden faydalanabiliyor. E-Devlet üzerinden de sorgulanabilen evde bakım maaşlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Evde bakım maaşı yatan iller 14 Şubat! Evde bakım parasının 14 Şubat Pazartesi günü yatıp yatmadığı merak ediliyor. Her ay farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşlarından faydalananlar, bu ayki maaşların yatıp yatmadığını araştırıyor. 14 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi arama motorlarında sorgulanıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 14 ŞUBAT!

Evde bakım maaşı ödemeleri henüz hesaplara yatırılmadı.

2022 EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2022 evde bakım maaşları asgari ücrete yapılan zam ile belli oldu. 2021 yılı temmuz-aralık döneminde 1658 TL olan evde bakım maaşları 2022 yılı itibariyle 2706 TL'ye yükseldi.

MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan hak sahipleri telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşlarını sorgulayabiliyor.

Cep telefonun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e mesaj (SMS) atılarak evde bakım parası sorgulaması kolaylıkla yapılabiliyor. Mesaj ile sorgulama yapıldığı takdirde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle

TC. Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet'e giriş yapın.

Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.

Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA