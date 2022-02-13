Doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır? İhtiyaç sahiplerine doğalgaz yardım parası yatmaya başladı mı?
İhtiyaç sahibi vatandaşlara ödenecek doğalgaz parasına başvuruların başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Kış aylarında yükselen doğalgaz faturası nedeniyle, doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır sorusunun cevabı araştırılıyor. Bu ödemelerden yüzbinlerce ihtiyaç sahibi vatandaşın faydalanması bekleniyor. Peki; doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır?
Doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır? İhtiyaç sahibi yüzbinlerce kişiye doğalgaz yardım parası ödenecek. E-Devlet üzerinden yapılacak başvuruların ardından vatandaşlar doğalgaz parası almaya hak kazanacak ve faturalarını daha rahat ödeyecek. Enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle birçok kişi doğalgaz faturasını ödemekte zorluk yaşıyordu.
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, desteğin illerin sıcaklık ihtiyacına göre yapılacağını söyledi. "Erzurum'daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege'deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil" diyen Yanık, "O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma.
Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksit ile yapacağız bu ödemeleri. Burada hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Kömürün 2 katından fazla hane sayısı bu. Sadece kömür alan hanelere değil yani. Senelik 3 milyar liraya yakın bir destek öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.
Yanık, "Isınma desteği hakkı olan vatandaşlarımızın bir kısmı bunu kömür olarak kullanıyorlar. Bunun bir kısmı da doğalgaz olarak bu ısınma desteğinden yararlanmak istedi. Alt yapısı mümkün olan yerlerde bunu sağlayabileceğimizi fark ettik. Bununla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte süreci başlatıp çalışmanın sonuna doğru geldik" açıklamasında bulundu.
Doğalgaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.
Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek.
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