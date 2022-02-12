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Ticaret Bakanlığı'ndan 7 maddelik '14 Şubat' uyarısı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.02.2022
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Ticaret Bakanlığı’ndan 7 maddelik ’14 Şubat’ uyarısı

Ticaret Bakanlığı, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle artan indirimli satış kampanyalarına karşı tüketicileri, mağduriyetler yaşamamaları için uyardı. İşte 7 maddelik uyarı...

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