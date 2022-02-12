12 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | 3600 ek göstergede flaş gelişme! Bakan Bilgin tarih verdi

Son dakika | 3600 ek göstergede flaş gelişme! Bakan Bilgin tarih verdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.02.2022 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022
ABONE OL
Son dakika | 3600 ek göstergede flaş gelişme! Bakan Bilgin tarih verdi

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600’ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin 3600 ek göstergenin önümüzdeki hafta müzakere edileceğini açıkladı. Bakan Bilgin 3600'ü de en adil şekilde düzenleyeceğiz ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin 3600'ün önümüzdeki hafta müzakere edileceğini açıkladı.

Bakan Bilgin açıklamasında: "Önümüzdeki hafta Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600'ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Memurların maaşları, emekli olurken alacakları ikramiyeleri ve emekli aylıkları hesaplanırken çeşitli göstergeler kullanılıyor.

2200 altı, 2200 ve 3000 gibi ek göstergeler üzerinden hesaplanan bu ücretlere tabi meslek grupları, 3600 ek gösterge çalışmasıyla genişleyecek.

Bu mesleklerin çoğunluğunu öğretmenler, hemşireler, polisler ve din çalışanları oluşturuyor.

Memurların yaklaşık yüzde 80'inin göstergelerinin ise halen 3600'ün altında olduğu biliniyor.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?
Ek göstergelerin 3600'lere çıkması durumunda sadece emeklilik ikramiyesinde 25 bin liraya yakın bir artış bekleniyor.

Ayrıca, brüt maaşlarında 100 liranın üstünde yükseliş olacak. Emekli aylıklarında ise 800 lira civarında artış öngörülüyor.

3600 ek göstergede son durum nedir? 3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NEDİR?
3600 ek gösterge son durum ne? Son açıklamalar... 3600 EK GÖSTERGE SON DURUM NE? SON AÇIKLAMALAR...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA