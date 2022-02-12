Yeni KDV düzenlemesi son dakika: 2022 gıda ürünlerinde KDV oranı kaç oldu? Temel gıda ürünleri...
Son dakika... Gıda ürünlerinde KDV oranı kaç oldu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi paketine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeni ekonomi paketi ile birlikte gözler gıda ürünlerindeki KDV ürünlerine çevrildi. Başkan Erdoğan temel gıda ürünlerindeki yeni KDV oranını duyurdu. Peki, yeni KDV düzenlemesi son durum nedir? 2022 gıda ürünlerinde KDV oranı kaç oldu? Temel gıda ürünleri KDV oranı yüzde kaç? İşte cevaplar...
Son dakika... Gıda ürünlerinde KDV oranı kaç oldu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi paketine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeni ekonomi paketi ile birlikte gözler gıda ürünlerindeki KDV ürünlerine çevrildi. Başkan Erdoğan temel gıda ürünlerindeki yeni KDV oranını duyurdu. Peki, yeni KDV düzenlemesi son durum nedir? 2022 gıda ürünlerinde KDV oranı kaç oldu? Temel gıda ürünleri KDV oranı yüzde kaç? İşte cevaplar...
GIDADA KDV ORANI KAÇ OLDU?
Başkan Erdoğan, gıdada KDV oranı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
MARKET FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi ile birlikte market fiyatlarında da indirim bekleniyor. 13 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanacak olan kararın ardından market zincirlerinden fiyat indirimi yapılması ön görülüyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
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