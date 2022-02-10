3600 ek göstergede son durum nedir? Öğretmenlere 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
3600 ek göstergede son durum nedir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmenlik Meslek Yasası'nın Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmasının ardından yeniden gündeme gelen 3600 ek göstergedeki son durum araştırma konusu oldu. İşte, 3600 ek göstergede son durum nedir? Öğretmenlere 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
3600 ek göstergede son durum nedir? Öğretmenlere 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yapılan çalışmalar neticesinde sendikalarla ortaklaşa görüşülecek ve 2022'nin ilk yarısında 3600 ek gösterge Meclis gündemine gelmiş olacak. Ayrıca birinci derecedeki öğretmenlere uygulanacak ek gösterge, 15 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere 3600'e çıkarılmıştı.
ÖĞRETMENLERE 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Son olarak birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkarılmıştı. Ek gösterge, ikinci derecedeki öğretmenler için 3000, üçüncü derecedekiler için 2200 olarak belirlendi. Dördüncü derece için 1600, beşinci derece için 1300, altıncı derece için 1150, yedinci derece için 950, sekizinci derece için ise 850 ek gösterge verildi. Bu göstergeler 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanacak. Ayrıca sözleşmeli öğretmenler, can güvenliği ve sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştirebilecek.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
3600 ek gösterge; unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemidir. Buna göre emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılmaktadır. Ek gösterge arttıkça maaş da çoğalmaktadır. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı almaktadır. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istemektedir.
"BU YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge için önemli açıklamalarda bulundu ve şu ifadeleri kullandı;
"3600 toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti. Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık.
Esas düzenlemeyi 3600 ek gösterge emekliliklerinde yapıyor. Yıllar içinde daha da artan farklılaşma var. Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti.
Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak."
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