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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Ödemeler hesaplara yatırılıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.02.2022 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Ödemeler hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 177 milyon 266 bin 298 liralık Tarımsal Destekleme Ödemesi'nin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

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