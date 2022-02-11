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TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman 2022? TOKİ İstanbul başvuruları başladı mı? Tarih açıklaması...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2022
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TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman 2022? TOKİ İstanbul başvuruları başladı mı? Tarih açıklaması...

TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TOKİ tarafından İstanbul'da satışa sunulacak evler için detaylar merak ediliyor. Buna göre, İstanbul Ümraniye ve Güngören'de 3 proje için ihale çalışmalarının yürütüldüğü bildirilirken, Başakşehir, Bahçelievler ve Arnavutköy ilçelerinde ise toplam 30 arsanın satışa çıkacağı açıklandı. İşte, TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman 2022? TOKİ İstanbul başvuruları başladı mı? Tarih açıklaması...

TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman 2022? TOKİ İstanbul başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul projeleri için de detaylar açıklandı. Buna göre, İstanbul Ümraniye ve Güngören'de 3 proje için ihale çalışmalarının yürütüldüğü bildirilirken, Başakşehir, Bahçelievler ve Arnavutköy ilçelerinde ise toplam 30 arsanın satışa çıkacağı açıklandı. İşte, TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman 2022? TOKİ İstanbul başvuruları başladı mı? Tarih açıklaması...

TOKİ İSTANBUL PROJELERİ BAŞVURU NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul Ataşehir ve Güngören ilçesinde toplam 3 projeye başlayacak. Bunlardan 2'si Ataşehir Şerifali'de yer alıyor. Ataşehir Şerifali Çiftliği GÖB Alanı'ndaki 2. etap projesi kapsamında 718 konut ve 70 dükkanın inşaatı için ihaleye çıkılacak. İhale 16 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

Aynı bölgede 3. etap projesi kapsamında ise 211 konut ile 23 dükkanın inşaatı için ihale gerçekleştirilecek. Bu ihale ise 21 Şubat'ta yapılacak.

TOKİ'nin ihaleye çıkacağı diğer bir ilçe olan Güngören'de ise Gençosman mahallesinde kentsel dönüşüm kapsamında çalışmalar yapılacak. Buradaki ihale 8 Mart'ta gerçekleşecek. Sonucunda 300 konut ve 10 dükkan inşa edilecek.

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