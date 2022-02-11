TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman 2022? TOKİ İstanbul başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul projeleri için de detaylar açıklandı. Buna göre, İstanbul Ümraniye ve Güngören'de 3 proje için ihale çalışmalarının yürütüldüğü bildirilirken, Başakşehir, Bahçelievler ve Arnavutköy ilçelerinde ise toplam 30 arsanın satışa çıkacağı açıklandı. İşte, TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman 2022? TOKİ İstanbul başvuruları başladı mı? Tarih açıklaması...