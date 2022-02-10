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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı zirvesi yarın toplanıyor! Gündem: Elektrik faturalarına düzenleme!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı zirvesi yarın toplanıyor! Gündem: Elektrik faturalarına düzenleme!

Son dakika haberi... Elektrik fiyatları üzerinde yeni bir çalışma başlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yarın zirve toplayacak. 21 dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren dağıtım şirketleri Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in başkanlığında biraraya gelecek.

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