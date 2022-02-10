TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyasına kimler başvurabilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ar gelirli vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ'nin başlatacağı indirim kampanyası için beklentiler şubat ayına yöneldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan yapılan açıklamada TOKİ konutlarına indirim müjdesi geldi. İşte, TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyasına kimler başvurabilir? İşte şartlar ve detaylar...