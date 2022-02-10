TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyasına kimler başvurabilir? İşte şartlar ve detaylar...
TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uygun fiyatlarda ev sahibi olmak isteyenler TOKİ tarafından tarafından yayınlanan duyuruları yakından takip ediyor. TOKİ, 2022 yılında da indirim kampanyası yaparak, konut sahiplerine ayrıcalıklar tanımaya hazırlanıyor. İşte, TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyasına kimler başvurabilir? İşte şartlar ve detaylar...
TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyasına kimler başvurabilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ar gelirli vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ'nin başlatacağı indirim kampanyası için beklentiler şubat ayına yöneldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan yapılan açıklamada TOKİ konutlarına indirim müjdesi geldi. İşte, TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyasına kimler başvurabilir? İşte şartlar ve detaylar...
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2022 NE ZAMAN?
Bakan Kurum, Mart ayı içinde yeni bir TOKİ indirim kampanyası başlatılacağını duyurarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara seslendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mart ayında TOKİ konutlarına ilişkin yeni bir indirim kampanyası düzenleyeceklerini açıkladı.
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN, BAŞVURULAR BAŞLADI MI?
TOKİ konutları için yeni bir indirim kampanyası geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstişare Toplantısı kapsamında 'Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye' temasıyla düzenlenen toplantıya katıldı.
Vatandaştan gelen talep doğrultusunda yıl içinde 2 ayrı indirim yaptıklarını belirten Kurum, "Düzenlediğimiz kampanyalarla yüzde 20 oranında indirim imkânı sağladık. Kampanyalardan toplam 28 bin vatandaşımız faydalandı. Mart 2022'de yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz" dedi.
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Bu yıl uygulanacak kampanyaya ilişkin detaylar henüz netlik kazanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl detaylar şu şekildeydi;
Borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanmıştı.
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2022 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kampanyalardan toplam 28 bin vatandaşımız faydalandı. Buradan vatandaşımıza bir de müjde vermek istiyorum. Mart 2022'de TOKİ konutlarımıza dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz" diye konuştu.
Kentsel dönüşüm ve TOKİ'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "Vatandaşımızdan gelen talep doğrultusunda yıl içinde 2 ayrı indirim yaptık. Düzenlediğimiz kampanyalarla yüzde 20 oranında indirim imkanı sağladık..
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