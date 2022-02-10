İŞKUR TYP kura sonuçları: İŞKUR 2022 TYP kura sonuçları açıklandı mı? TYP sonuçları ne zaman açıklanacak?
İŞKUR 2022 TYP kura sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okul ve çeşitli kurumlarda açık pozisyonlar doğrultusunda yapılan personel alımlarında başvurulara ilişkin sonuçlar kuranın sonucunda belli oluyor. Başvurularını gerçekleştiren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İŞKUR TYP kura ve başvuru sonuçları il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından duyurulacak. İşte, İŞKUR 2022 TYP kura sonuçları açıklandı mı? TYP sonuçları ne zaman açıklanacak?
İŞKUR 2022 TYP kura sonuçları açıklandı mı? TYP sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayımlanan iş ilanlarına yönelik başvurularını yapan adaylara sonuçları il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri üzerinden ulaşabilecekleri bildirilmişti. İlanlarda kuraların çekileceği tarihler de bildiriliyordu. Bu süreçte alımlar için gelecek açıklamalar merak ediliyor. İşte, İŞKUR 2022 TYP kura sonuçları açıklandı mı? TYP sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022 TYP BAŞVURU TARİHLERİ
TYP'lere başvurular 07.01.2022 Cuma günü başlayıp, 11.01.2022 Salı günü sona erecek şekilde 5 gün olacaktır. Başvurular Kuruma gelmeden ALO 170 üzerinden ya da https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre kullanılarak yapılacaktır.
Açıklamaya göre,
TYP 01 Mart 2022 tarihinde başlayıp 31 Mayıs 2022 tarihinde sonlanacaktır.
Seçim yöntemi olarak, Noter Kurası Yöntemi kullanılacaktır.
İlimize bağlı tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri nezdinde açılan ve 07.01.2022-11.01.2022 tarihleri arasında başvurusu alınacak TYP'ler için bay başvuru sahiplerinde engelli ve eski hükümlülük koşulları hariç 35 yaş üstü olma koşulu aranmaktadır.
SGK sorguları esnasında 4/a sigortalılığı bulunan, emeklilik kaydı bulunan ve Vergi mükellefiyeti bulunan kişiler TYP'den yararlanamaz.
Başvuru tarihinden önceki 1 ay içerisinde SGK 4/a sigortalı kaydı olanlar katılımcı olarak seçilemez.
TYP'ye müracaat edenler başvuru süresi içerisinde başvurularını iptal edebilecektir. İptal işlemi kişinin internet üzerinden sisteme kendi şifresiyle girmesi ile mümkün olacaktır. Pandemi koşulları sebebi ile Kurum kullanıcısının başvuran yerine geçerek iptal işlemi yapması mümkün olmayacaktır.
TYP'lere; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) aynı hanede oturan kişilerden şartları sağlayan herkes başvuru yapabilecek, daha önceki projelerde çalışan hanehalkı da dahil olmak üzere ancak bir kişi katılımcı olarak belirlenecektir.Aynı haneden başvuru yapan kişilerin başvuru tarihine en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışması sonucu elde ettikleri gelirler toplamının asgari ücretin 1,5 katını aşması durumunda bu hanede oturanlardan hiçbiri TYP'ye katılamaz. (Hanehalkının belgelenebilen Aylık net geliri 6.380,10 TL'yi aşıyorsa brüt geliri 7.506,00 TL'yi aşıyorsa)
Kura sonrası oluşan listeler nihai liste olmayıp, yüklenici ve İŞKUR tarafında gerekli inceleme ve kontrol işlemleri (Adres, SGK sigortalılık, emeklilik ve vergi mükellefiyeti sorguları, Gelir Tespiti, Katılımcı Geçmiş sorguları ve Kursiyer Geçmişleri sorguları) sonrasında kesinleşecektir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan program başlatılmayacaktır.
Nihai Listelerin açıklanması için öngörülen tarih, 15 Şubat 2022'dir.
TYP BAŞVURU SONUÇLARI HANGİ TARİHTE?
Açıklamaya göre, nihai Listelerin açıklanması için öngörülen tarih, 15 Şubat 2022'dir.
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